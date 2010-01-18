ساخت بزرگترین مسجد اروپا در لندن متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، جماعت تبلیغی، گروه اسلامی پشت پیشنهاد، این هفته از پروژه ساخت بزرگترین مسجد اروپا که ظرفیت 12 هزار نفری خواهد داشت کنار گذاشته شد، درحالی که شورای مسلمانان بریتانیا اظهار داشت این گروه قربانی خصومت بی پایه و اساس شده اند، گروه اسلامی منهاج القرآن که به نوعی مشاور دولت نیز محسوب می شود اظهار داشت که این مسجد باید یک تلاش اجتماعی باشد نه ابتکار عمل یک گروه خاص.

در حال حاضر شورای نیوهام درحال بررسی خرید اجباری زمین از گروه جماعت تبلیغی است. یکی از انتقادهایی که به این گروه وارد شده این است که این گروه تا کنون نتوانسته طرح جامعی برای این اقدام ارائه کند و همچنین از تابستان گذشته تاکنون هیچ فعالیتی را در در محل پروژه انجام نداده است.

روزنامه تایمز همچنین گزارش داده است که معماران این پروژه نیز فعالانه روی این طرح کار نمی کنند و شورای نیوهام ماه ها است که با دست اندرکاران مسجد گفتگویی نداشته است.

قرار است این مسجد در زمینی به مساحت 18 هکتار در منطقه نیوهام، شرق لندن ساخته شود که تنها 500 متر با محل برگزاری بازیهای المپیک 2012 فاصله دارد.

دولت در سال 2001 با طرح ساخت این مسجد براساس توافق شورای نیوهام و جماعت التبلیغ با بودجه 300 میلیون پوندی موافقت کرد، اما از آن زمان تا کنون اسلام ستیزان موانع مختلفی را پیش روی مسلمانان برای ساخت این مسجد قرار داده اند. پروژه ساخته این مسجد که برعهده گروه اسلامی جماعت التبلیغ بود در ابتدا با اتهام حمایت از تروریسم رو به رو و پس از آن با موانع دولتی چون لطمه زدن به تدارکات و مقدمات برنامه های المپیک مواجه شد .

25 درصد جمعیت منطقه نیوهام در لندن مسلمان هستند، شهر لندن از تعدد فرهنگی چشمگیری برخوردار است.

ساخت این مسجد از سوی شرکت توسعه توحیدگرایی تیمس و سازمان توسعه لندن مورد حمایت قرار دارد و رهبران جامعه اسلامی بریتانیا نیز حمایت کامل خود را از ساخت این مسجد اعلام و به کرات اتهامات و شایعاتی که گروه جماعت التبلیغ را به تروریسم ارتباط می دهد، نفی کرده اند.