شیرهای سرچاهی در ماشین ‌سازی اراک ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمود عابدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در این شرکت مجموعه کامل تجهیزات سرچاهی با توانایی تحمل فشار بالای شش هزار و 500 PSI طراحی و ساخته شده است.

وی اضافه کرد: این تجهیزات شامل 30 مجموعه به ارزش 14 میلیون دلار است که در قالب قراردادی دو ساله برای شرکت پارس جنوبی ساخته می‌شود که تاکنون 10 مجموعه از آن ساخته شده و مابقی هم در حال ساخت است.

مدیر مهندسی ماشین سازی اراک از موفقیت ‌آمیز بودن آزمون‌های فنی شیرهای سرچاهی خبر داد و گفت: آلیاژهای به کار رفته در این شیرها از فولاد مخصوص است.

عابدی افزود: با پایان این قرارداد از خروج بیش از 15 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می ‌شود.

به گفته وی، فناوری طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی اکنون در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی است و ایران برای نخستین ‌بار کار طراحی و ساخت و تامین مواد اولیه را انجام می ‌دهد.