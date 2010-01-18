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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۰۰

شاهچراغی:

مسئولان از طریق رسانه و اینترنت رویکرد جدید فرهنگی در پیش گیرند

مسئولان از طریق رسانه و اینترنت رویکرد جدید فرهنگی در پیش گیرند

سمنان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: مسئولان باید با آگاهی نسبت به جنگ نرم و حرکت‌های تبلیغاتی دشمن از طریق رسانه و اینترنت، رویکرد فرهنگی جدیدی را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی ظهر دوشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان در بخش بیارجمند شاهرود گفت: هدف اصلی دشمنان در جنگ نرم جوانان هستند و باید با شناسایی نقاط قوت و ضعف، بسترهای لازم را برای مقابله با جنگ نرم دشمنان ایجاد کرد.

شاهچراغی روحانیت باید همپای مردم با تبعیت از رهبری در افزایش بصیرت دینی در جامعه تلاش کنند.

وی تلاش برای افزایش بصیرت و ولایتمداری را از مهمترین وظایف مردم و مسئولان دانست و گفت: شناسایی دشمن و مقابله با جنگ نرم از وظایف مردم و روحانیت است.

شاهچراغی با اشاره به اینکه دشمنان فرصت‌های به دست آمده را هدر نمی‌دهند، گفت: دشمنان نظام اسلامی از کوچک‌ترین فرصت برای ضربه زدن به انقلاب و ارزش‌های آن استفاده می‌کنند.

استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: پشتوانه مردمی نظام بزرگترین سرمایه برای مقابله با دشمن است و باید حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه در جامعه عملی شود.

عباس رهی افزود: دشمن درصدد برهم زدن اتحاد و وحدت موجود در میان مردم و مسئولان است و مردم باید به قوه قضائیه فرصت دهند تا در خصوص رسیدگی به جریان فتنه به وظیفه‌اش عمل کند.

وی با اشاره به طرح هدفمندکردن یارانه ها گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها گامی مهم در عرصه اقتصاد ملی است و از مسئولان و روحانیون خواست تا در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی دقیق کنند.

کد مطلب 1019426

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