دیدار حداد عادل با وزیر فرهنگ سنگال

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل با اشاره به مشترکات اعتقادی بین دو ملت ایران و سنگال که زمینه را برای گسترش همکاریهای بین دو کشور تسهیل می کند گفت: بستر و پله روابط دو کشور اعتقاد و ایمان مشترک دینی است.

رئیس کمسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه تصویر ما از سنگال تصویر کشوری فرهنگی است گفت: ایران و سنگال امروز مسئله مشترکی دارند و آن حفظ هویت اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی غرب است.

وی با اشاره به جایگاه رفیع ایران به عنوان کانون اندیشه در تمدن اسلامی یادآور شد: ترجمه متون اسلامی و معرفی آثار ایرانیان در این زمینه به اندیشمندان و محققان سنگالی می تواند در بسط و گسترش روابط دو کشور و همچنین مواجه با تهاجم فرهنگی غرب بسیار موثر باشد.

حداد عادل ضمن تشریح تهاجم فرهنگی غرب گفت: ما می خواهیم بر پایه ارزشهای فرهنگی و اسلامی خودمان زندگی کنیم و دنبال‌رو فرهنگ غرب نباشیم و به آنچه که به فرهنگ ما تعلق ندارد "نه" بگوییم.

وی همچنین ایجاد کرسیهای زبان فارسی، تبادل دانشجو، برگزاری هفته‌های فرهنگی ، تشکیل گروه‌های دوستی پارلمانی بین دو کشور را در جهت گسترش روابط فی مابین موثر دانست.

ممدو بوسولی وزیر فرهنگ سنگال نیز ضمن اشاره به تاریخچه استعمار کشورهای افریقایی از سوی فرانسه و بریتانیا گفت: انگلستان و فرانسه همواره فرهنگ خود را به ما تحمیل کردند که به لطف تفکر اسلامی در سنگال نتوانستند کاری از پیش ببرند.

وزیر فرهنگ سنگال ضمن تمجید از فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب گفت: ایران مدرسه‌ای برای حفظ هویت اسلامی دیگر کشورهاست و شریکی استثنایی نه تنها برای سنگال بلکه برای کل افریقاست.

وی با اشاره به تاسیس کرسی زبان فارسی در یکی از دانشگاه های سنگال و اعزام دانشجویان سنگالی به ایران خواستار گسترش همکاریهای فرهنگی در حوزه سینما و تلویزیون، برگزاری نشستهای فرهنگی، مشارکت در فستیوالهای فرهنگی و هنری شد و گفت: این همکاریها باعث مشارکت مردم دو کشور در رویداد های فرهنگی و نزدیکی آنها به یکدیگر می‌شود.

در ابتدای این دیدار ممدو بوسولی وزیر فرهنگ و هیئت سنگالی و سفیر سنگال در تهران از محل مجلس مشروطه و موزه مجلس شورای اسلامی بازدید کردند و پس از این دیدار وزیر فرهنگ سنگال و هیئت همراه از برج میلاد و سازمان صدا و سیما بازدید و پیرامون همکاریهای متقابل گفتگو کردند.