گروههای تخصصی هلال احمر در خراسان رضوی سازماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی علیزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری در محل هلال احمر خراسان رضوی افزود: با هدف امداد رسانی سریع در حوادث و التیام بخشی به حادثه دیدگان هنگام وقوع حوادث انجام می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به اینکه هنگام وقوع حوادث و بلایای نظیر زلزله و سیل انسجام جامعه دچار اختلال و از هم گسیختگی می شود اظهار داشت: با ساماندهی گروههای مردمی در قالب تخصصی و ویژه انسجام گروههای مختلف را شاهد بوده و پاسخگویی به نیازها به نحو مطلوبی انجام می گیرد.

علیزاده افزود: با این حال حضور افراد و داوطلبان تخصصی در هنگام وقوع حوادث مکمل امداد رسانی سریع به حادثه دیدگان خواهد بود.

وی گفت: فراگیرشدن آموزش های خود امدادی و دیگر امدادی به ساکنان مناطق شهری و روستایی هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه می تواند به کاهش تلفات و امدادرسانی سریع کمک می کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تصریح کرد: داوطلبان مردمی پشتوانه ارزشمند هلال احمر در رسیدگی به نیاز نیازمندان است.

علیزاده گفت: هم اینک 18 هزار نفر داوطلب در مجموعه جمعیت هلال احمر سازماندهی شدند.

وی افزود: این افراد در گروههای هدایت، مهارت و مشارکت سازماندهی شده و براساس تجربه ای که دارند می توانند در زمینه فکری، مدیریتی، امدادی فنی تخصصی با هلال احمر همکاری کنند.