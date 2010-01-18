  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

گروههای تخصصی هلال احمر در خراسان رضوی سازماندهی می شوند

گروههای تخصصی هلال احمر در خراسان رضوی سازماندهی می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: گروههای تخصصی و ویژه مردمی در حوادث در مناطق شهری و روستایی این استان سازماندهی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی علیزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری در محل هلال احمر خراسان رضوی افزود: با هدف امداد رسانی سریع در حوادث و التیام بخشی به حادثه دیدگان هنگام وقوع حوادث انجام می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به اینکه هنگام وقوع حوادث و بلایای نظیر زلزله و سیل انسجام جامعه دچار اختلال و از هم گسیختگی می شود اظهار داشت: با ساماندهی گروههای مردمی در قالب تخصصی و ویژه انسجام گروههای مختلف را شاهد بوده و پاسخگویی به نیازها به نحو مطلوبی انجام می گیرد.

علیزاده افزود: با این حال حضور افراد و داوطلبان تخصصی در هنگام وقوع حوادث مکمل امداد رسانی سریع به حادثه دیدگان خواهد بود.

وی گفت: فراگیرشدن آموزش های خود امدادی و دیگر امدادی به ساکنان مناطق شهری و روستایی هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه می تواند به کاهش تلفات و امدادرسانی سریع کمک می کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تصریح کرد: داوطلبان مردمی پشتوانه ارزشمند هلال احمر در رسیدگی به نیاز نیازمندان است.

علیزاده گفت: هم اینک 18 هزار نفر داوطلب در مجموعه جمعیت هلال احمر سازماندهی شدند.

وی افزود: این افراد در گروههای هدایت، مهارت و مشارکت سازماندهی شده و براساس تجربه ای که دارند می توانند در زمینه فکری، مدیریتی، امدادی فنی تخصصی با هلال احمر همکاری کنند.

کد مطلب 1019430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها