پل روگذر راه آهن در شهر شازند با حضور وزیر راه و ترابری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این پل به طول 40 متر، ‌با دو دهنه به عرض پنج متر وبا استفاده از قالب فلزی و 18 ستون بتنی ساخته و برای تملک زمینهای تجاری و احداث این پل چهار میلیارد و 292 میلیون ریال هزینه شده است.

بازدید از ایستگاه راه آهن شازند، بازدید از پل روگذر راه آهن روستای چشمه سار، بازدید از پل دوآب و تصمیم گیری پیرامون احداث پل زیرگذر روستای تحت محل، بازدید از پلهای مسیر جاده اصلی محور توره در روستاهای فر، پنجعلی و حصار، ‌بازدید از منطقه دربند توره وتصمیم گیری پیرامون احداث پل زیرگذر کشاورزان از جمله برنامه های سفر چند ساعته وزیر راه و ترابری به شهرستان شازند است.

بازدید از تقاطع سه راهی محور اراک - بروجرد - ملایر و تصمیم گیری پیرامون دوبانده شدن محور ملایر، بازدید از روستای دوجفت، افتتاح آسفالت جاده روستایی محور کلهجوب به قمارخان به طول 12 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 623 میلیون ریال، بازدید از جاده ورودی روستای نهرمیان، بازدید از سه راهی ورودی شهر آستانه، تصمیم گیری پیرامون احداث میدان ورودی شهر آستانه و آغاز عملیات اجرایی دو بانده شدن محور آستانه - شازند به طول شش کیلومتر از دیگر برنامه های امروز وزیر راه و ترابری در شهرستان شازند است.

گفتنی است شهرستان شازند با توجه به موقعیت استراتژیکی و واقع شدن درمسیر جاده شمال به جنوب کشور و وقوع تصادفات ناگوار در محورهای ارتباطی آن، به چاره اندیشی مسوولان در خصوص اصلاح پیچها و نقاط حادثه خیز نیاز دارد.

بهره برداری از یک راه روستایی در شازند

همچنین در مراسم دیگری در شهرستان شازند بهره برداری از راه روستایی محور کلهجوب - قمارخان به طول 11.5 کیلومتر وعرض 5.5 متر با حضور حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری آغاز شد.

برای زیرسازی و آسفالت این جاده، در مجموع شش میلیارد و 123 میلیون ریال اعتبارو15 هزارتن آسفالت، 100 هزار متر مربع بسترسازی و10 سانتیمتر ضخامت آسفالت هزینه شده است.

با بهره برداری از این راه روستایی‌ 132 خانواردر روستاهای سرکمری، گونستان، بیاتان سوخته، رستم راه، کلهجوب و قمارخان، از مزایای آن برخوردار می شوند.