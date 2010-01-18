حمیدرضا ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: متاسفانه برخی از ادارات نسبت به برپا کردن شعبه های خود در شهرهای اقماری شهرستان کرج و دیگر مناطق این شهرستان کوتاهی کرده اند که این امر بار مشکلات کلانشهر کرج را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: همچنین به دنبال این امر، ساکنان شهرهای اقماری و سایر مناطق کرج نیز دچار مشکل شده اند و مجبورند برای انجام کارهای اداری خود کیلومترها راه را تا رسیدن به کرج طی کنند.

این مسئول بیان کرد: به دنبال این امر، ترافیک در کرج افزایش می یابد زیرا بسیاری از افرادی که برای انجام امور اداری خود از اطراف به این کلانشهر می آیند، این مسیر را با خودروی شخصی خود طی می کنند.

ابوالحسنی یادآور شد: مراجعه شهروندان ساکن اطراف کلانشهر کرج به این شهر برای انجام امور اداری در عین حال باعث می شود ترافیک در گلوگاههای ارتباطی کرج به شدت افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود ادارات و دستگاههای کرج توجه ویژه ای به برپایی شعبات و ادارات فرعی در مناطق اطراف و شهرهای اقماری این شهرستان داشته باشند تا نتیجه کم کاری آنها در این زمینه به ضرر کلانشهر کرج تمام نشود.

این مسئول اضافه کرد: کمبود شعب بانکی در برخی از این مناطق از مهمترین مشکلات در این زمینه است که باعث می شود شهروندان برای انجام امور بانکی خود مجبور شوند به کرج مراجعه کنند.