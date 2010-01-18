جهاد کشاورزی زنجان تسهیلات پرواربندی به دامداران اعطا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت الله سلیمانی ظهر دوشنبه در کارگروه کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه اشتغالزایی و حمایت از تولیدکنندگان فرآورده‌های دامی و ارتقاء سطح درآمد و رفع مشکل نقدینگی پرواربندان، از عمده اهداف این اقدام به شمار می آید افزود: اداره امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان زنجان از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به معرفی 205 نفر متقاضی اخذ تسهیلات پرواربندان واجد شرایط کرده است.

وی ادامه داد: در این طرح متقاضیان تسهیلات با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال در قالب تسهیلات پرواربندی در بانکهای ملی، سپه، کشاورزی معرفی شده اند.

سلیمانی با بیان اینکه با توجه به این اقدامات، برای بیش از 200 نفر اشتغال ایجاد شده است افزود: پرداخت تسهیلات پرواربندی تاکنون سهم بسزایی در تولید گوشت قرمز داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان گفت: گوشت قرمز تولیدی شهرستان زنجان توسط پرواربندان بره و گوساله بیش از چهارهزار تن در سال با ارزش اقتصادی 160 میلیارد ریال برآورده می شود.