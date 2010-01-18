به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، نظرسنجی های اخیر بیانگر حضور گسترده مردم در انتخابات پارلمانی عراق است، انتخاباتی که در هفتم مارس (شانزدهم اسفند ماه) برگزار می شود.

در نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات استراتژیک الصباح، 13 هزار و 527 نفر از اکثر استانهای عراق شرکت کرده اند.

بر این اساس، 64 درصد از مردم عراق اعلام کرده اند که به طور حتم در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند و 11 درصد اعلام کرده اند که شرکت نخواهند کرد.

از سوی دیگر 25 درصد دیگر نیز همچنان در این باره تصمیم خاصی اتخاذ نکرده اند.

بنابر این گزارش، نتایج این نظرسنجی حاکی از درک بالای ملت عراق و تمایل گسترده آنها برای شرکت پر شور در انتخابات پارلمانی سال میلادی جاری است.

بر اساس این نظرسنجی، مردم استانهای ناصریه، دهوک و دیوانیه با 73 درصد بالاترین میزان حضور و مردم استانهای دیاله، بابل و واسط با میانگین 50 درصد کمترین میزان تمایل برای حضور در انتخابات پارلمانی 2010 را به ثبت رسانده اند.