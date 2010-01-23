فرهنگ ترافیک رانندگی در گیلان باید افزایش یابد

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه یکی از راه های فرهنگسازی و آموزش است، افزود: آموزش باید با استفاده از همه ابزار موجود از جمله رسانه های تصویری، گفتاری، نوشتاری و به طور مستمر و غیر مستقیم و با در نظر گرفتن ویژگی های فراگیر آن انجام گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در حاشیه بسیاری از مسیرهای بین شهری رشد بی رویه تعداد مغازه ها، کارگاه ها و سایر صنوف باعث بهم خوردگی شکل و ساختار بزرگراه، پایین آمدن سطح ایمنی و همچنین پایین آمدن سطح استاندارد کیفیت محورهای مواصلاتی می شود برای رفع این معضل چه باید کرد، اظهار داشت: در خصوص پروژه های خاص ازجمله پمپ بنزینها، مجتمعهای رفاهی و سایر موارد قطعا باید با مجوز راه و ترابری و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان باشد.

مدیرکل راه و ترابری گیلان ادامه داد: اما در زمینه سایر مباحث دیگر از جمله خانه سازی، مغازه سازی، ایجاد تعمیرگاه و صنوف دیگر فقط از اداره راه به عنوان حریم راه مجوز گرفته نمی شود بلکه به جهت نوع صنف و نوع کاربری که باید مورد بهره برداری قرار گیرد، سایر دستگاه ها منجمله شهرداری ها، دهیاری ها و در نهایت شورای ترافیک مسائل را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه راه های از نظر ساخت، علائم ایمنی و خط کشی دارای قوانین و مقررات هستند، افزود: موقع ساخت متناسب با نوع راه و درجه راه مشاور ناظر و آزمایشگاه مکانیک خاک مدام همراه با پیمانکار کارها به لحاظ کمی و کیفی پیگیری می کنند.

علیپورعنوان کرد: علاوه بر اجرای پروژه های راهسازی در موقع بهره برداری نیز از نظر علائم ایمنی، خط کشی و سایر مواردی که در ایمنی عبور و مرور ماشینها تاثیرگذار است قوانینی حاکم است که همکاران راهداری در این بخش به صورت روزمره کارهای را پیگیری و احیانا اگر نواقصی وجود داشته باشد به موقع رفع می کنند.