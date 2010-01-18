اعزام عمره گزاران مجددا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام قاضی عسکر گفت: در دوره عمره اخیر و نیز حج‌ مسائلی رخ داد که ارزیابی ما این بود که عزت و عظمت زائر ایرانی را مخدوش می کند. ما برای رفع این مسائل گفتگوهای خوب و شفافی را با مقامات مسئول سعودی داشتیم و به نتایج مثبتی نیز دست یافتیم و باور من این است که خود آنها نیز از این وضعیت ناراحت و نگران هستند.

وی به مواردی از این مسائل و از جمله ایجاد مزاحمت برای زائران در تشرف به بقیع شریف و قرائت زیارت نامه و یا برخی تضعیقات برای خواهران زائر و نیز معطل کردن خارج از عرف زائران در فرودگاههای عربستان سعودی اشاره کرد و گفت: زائر به قصد زیارت به عربستان سعودی می رود. اگر او مثلا در تشرف به بقیع نتواند زیارت بخواند دلیلی برای سفر نمی بیند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی اظهار داشت: اولین دور گفتگو با مقامات سعودی برای حل مسائل مورد اعتراض زائران ایرانی گفتگوی خوبی بوده است و اگر در دور دوم نیز که همین روزها برگزار خواهد شد ‌نتیجه مثبتی بدست آید عمره گزاران اعزام خواهند شد.

وی گفت: از گفتگوهای صورت گرفته با مقامات سعودی احساس می شود که آنها نیز از این وضعیت و رفتار سلفی ها ناراحت هستند و به آن رضایت ندارد.

حجت الاسلام قاضی عسکر گفت: "عناصر تندرو" در عربستان همانهایی هستند که مایل نیستند دو کشور (‌ایران و عربستان سعودی) روابط خوبی داشته باشند و آنها همان کسانی هستند که در عراق و افغانستان به راحتی انسان می کشند. آنها خیلی نگران نیستند که به مومنان آزار و اذیت برسانند.

وی اظهار امیدواری کرد با درایت مسئولین دو کشور مسایل سریعا حل و عمره به زودی آغاز شود.

نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی گفت: نه ایران و نه عربستان هیچ یک خواهان توقف عمره نیستند. ما هم انتظار داریم سریعا به تفاهمی شایسته برسیم و بتوانیم برای شروع عمره برنامه ریزی کنیم.