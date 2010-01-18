ابه گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین شیخی ظهر دوشنبه در نشستی خبری با چشمگیر خواندن این رتبه بیان کرد: این ارزیابی در همایش چندی پیش که در تهران در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر مبنای موضوع بند 20 قانون بودجه صورت گرفت تشریح شد و ضمن اینکه در ارزیابیها با احتساب دانشگاه های تهران، رتبه دانشگاه شیراز در تعداد قراردادهای پژوهشی در هشت ماهه اول سال جاری دوم و در خصوص ارزش قراردادها نیز در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه جایگاه پنجم در سطح کشور برای دانشگاه شیراز رتبه مناسبی بوده اما باید تلاشهای بیشتری برای ارتقای آن صورت گیرد، در تشریح بند 20 قانون بودجه سال 88 کشور نیز بیان کرد: در این بند آمده است که تمام شرکتهای دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در سال 88 به استثنای سود سپرده های بانکی در منظور انجام امور پژوهشی هزینه کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز ادامه داد: این قانون فرصت جدی برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایجاد می کند تا به فعالیتنهای پزوهشی خود سمت و سو دهند و در راستای نیازهای دستگاه های مختلف مد نظر قانون مذکور پژوهشهای خود را ساماندهی کنند.

شیخی تصریح کرد: به طور خلاصه می توان گفت دستگاه های دولتی مکلف هستند اعتبارات ویژه ای را به امر پژوهش اختصاص دهند ودانشگاه ها نیز با ارتباط و تعاملی که با این دستگاه ها برقرار می کنند می تواند طرح های پژوهشی مختلفی را تعریف و اعتبارات ویژه آن را هزینه کنند.

وی در عین حال تاکید کرد: از سوی دیگر در همایشی که چندی پیش در معاونت فناوری و علمی ریاست جمهوری برگزار شد موضوع دیگری نیز مورد طرح قرار گرفت که بر این اساس در آینده، ساز و کارهایی ایجاد می شود که اگر دستگاهی نتوانست این اعتبار را در بخش پژوهش هزینه کند اعتبار مذکور به صندوقی در این رابطه ریخته شود تا در محلی دیگر که به این اعتبار نیاز است مورد استفاده پژوهشی و تحقیقاتی قرار گیرد.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز عنوان کرد: بر این اساس این زنگ خطر در استان فارس احساس می شود که چنانچه دستگاه ها اعتبارات پژوهشی خود را استفاده نکنند در آینده ای نزدیک این اعتبارات ممکن است به صندوق مذکور واریز و از استان خارج شود.

شیخی با تاکید بر اینکه با توجه به این دغدغه و نگرانی دانشگاه شیراز، سعی شده طی نشستهای مختلفی با دستگاه های مربوطه هماهنگیهای لازم صورت گیرد و تعامل ها ایجاد شود، افزود: دانشگاه شیراز این توانایی را دارد که در هر بخش نیازهای پژوهشی ارگانها را شناسایی کرده و با طرح و تعریف آن برای اعضای هیئت علمی و اساتید، وارد مسائل پژوهشی و تحقیقات کاربردی شود.

تحقیقات ملی برای دانشگاه شیراز

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز در ادامه سخنان خود تاکید کرد: از سیوی دیگر با هماهنگی و صحبتهای اولیه با معانت فناوری و علمی ریاست جمهوری قرار بر این شده که برخی از پژوهشهای ملی به دانشگاه شیراز واگذار شود که در این خصوص کمیته های لازم در دانشگاه تشکیل شده و مشغول بررسی موضوعات مختلف پژوهشی برای معرفی و پیشنهاد به مرکز هستند.

شیخی همچنین متذکر شد: از طرفی دیگر با توجه به موقعیت استان فارس و نزدیکی به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه شیراز سعی کرده یکی از ماموریتهای اصلی خود را به سمت پژوهشهای این بخش ساماندهی کند و با توجه به اینکه اینگونه مراکز نیز در جنوب کشور قرار دارند محققان دانشگاه شیراز می توانند از نزدیک به نیازهای این صنایع آشنا شده و برای انجام کارهای تحقیقات و پژوهشهای کاربردی وارد عمل شوند.

وی یاید آورشد: در سال گذشته فعالیتهای پژوهشی مختلفی در حوزه صنایع دفاعی صورت گرفت که بر این اساس دانشگاه شیراز در هفت زمینه قطب پژوهشی دفاعی کشور شناخته شد و از این هفت مورد سه زمینه مربوط به صنایع الکترونیک شیراز بود.