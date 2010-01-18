مرگ و میر مادران باردار و نوزادان در شهرستان دماوند به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، سیدمهدی معززی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات درمانی رودهن افزود: خبر به صفر رسیدن مرگ و میر مادران باردار و نوزدان در شهرستان دماوند، خبر بسیار مطلوبی است و باید تلاش کنیم تا این وضعیت به بهترین نحو حفظ شود.

وی ادامه داد: همچنین آمار مربوطه در دماوند در چند شاخصه بهداشتی دیگر یعنی حیوان گزیدگی منجر به هاری و تب مالت ناشی از مصرف شیر آلوده و سل در سال 88 به صفر رسیده است.

این مسئول بیان کرد: در زمینه بهداشت حرفه ای نیز 90 درصد نانواییهای سطح این شهرستان جوش شیرین را از مواد ترکیبی نان خود حذف کرده اند که این امر بسیار مطلوب است.

معززی عنوان کرد: میزان مراجعات به مراکز بهداشتی شهرستان دماوند نسبت به سال گذشته افزایش 30 درصدی داشته است.

وی با ابراز ناخرسندی از انتقادات غیرکارشناسی ادامه داد: نباید خدمات ادارات و نهادهای مختلف از جمله شبکه بهداشت شهرستان دماوند به دلیل وجود ایراداتی جزئی نادیده گرفته شود زیرا همکاران ما در این مجموعه همه تلاش خود را به کار گرفته اند و نباید تنها نقاط ضعف کار دیده شود.

این مسئول یادآور شد: چهار سال قبل آمار مبتلایان به تب مالت در شهرستان دماوند نزدیک به 60 نفر بود که با تلاشهای مدیران قبلی و فعلی شبکه بهداشت این میزان به یک نفر رسید.

وی یادآور شد: بهورز این شبکه موظف است تا در قبال 13 بیمار افغانی مبتلا به سل در شهر آبعلی رسیدگی مستقیم کند.