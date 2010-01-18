اخبار کوتاه آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در بازیهای المپیاد ورزش هاکی جوانان منطقه سه کشور که با انجام پنج بازی در شهرستان نقده انجام شد، تیم هاکی شهرستان نقده به نمایندگی از آذربایجان غربی با کسب 12 امتیاز و هشت گل زده در دیدار نهایی به مقام اول این رقابتها دست یافت.

تیم های هاکی آذربایجان شرقی و استان سمنان نیز به ترتیب در رده های دوم و سوم این رقاتها جای گرفتند. مسابقات المپیاد ورزش هاکی جوانان منطقه سه کشور با شرکت تیم هایی از آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، تهران، زنجان و سمنان در نقده برگزار شد.

مرحله بعدی دیدارهای هاکی قهرمانی کشور نهم بهمن ماه سالجاری در استان اراک برگزار خواهد شد.

مسابقات قهرمانی بدمینتون آذربایجان غربی در خوی آغاز شد

مسابقات قهرمانی بدمینتون آذربایجان غربی که در سالن ورزشی کوثر خوی برگزار می شود 49 ورزشکار در قالب تیم هایی از شهرستان های سلماس، مهاباد، پیرانشهر، میاندوآب، مرحمت آباد و دو تیم از شهرستان خوی رقابت می کنند. در روز نخست این مسابقات تیم های خوی، میاندوآب و مهاباد بر حریفان خود غلبه کردند.

صعود تیم فوتسال سپاه شهدای آذربایجان غربی به مرحله پلی آف قطعی شد

سرمربی تیم فوتسال سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: امید به صعود تیم فوتسال سپاه شهدای آذربایجان غربی به مرحله پلی آف، قطعی است.

محرم نشاطی افزود: شروع خوب و کسب شش امتیاز از سه بازی انجام شده توسط تیم فوتسال سپاه شهدای استان در دور برگشت رقابتهای لیگ دسته یک قهرمانی کشور، نوید بازی مطلوب و نتیجه بهتر از گذشته را در دیدارهای پیش رو می دهد.

وی با اشاره به توانایی های تیم فوتسال فرش آرای مشهد نیز گفت: این تیم دارای پیکره بسیار منسجم و کامل است و در نیم فصل جدید نیز اقدام به خرید چند بازیکن جدید نموده است.

نشاطی افزود: این تیم هیچ باختی در کارنامه خود در بازی های خانگی در مشهد ندارد و جایگاه سوم جدول را در لیگ به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تیم فوتسال سپاه شهدا با توجه به نقاط ضعف و قوت این تیم اقدام به اجرای برنامه های خود و تمرینات فردی و تاکتیکی نموده است و امید می رود با استفاده از این بررسی ها به برد در برابر این تیم دست پیدا کند.

وی تاکید کرد: تنها شانس صعود تیم فوتسال سپاه شهدای استان، کسب نتیجه در برابر این تیم مدعی است که با برد و یا تساوی می تواند محقق شود.

نشاطی ادامه داد: در حال حاضر تیم فوتسال سپاه شهدا در رتبه ششم جدول رده بندی هشت تیمی لیگ قرار دارد که با کسب این امتیاز به رتبه چهارم و پلی آف گام می گذارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر هیچ مصدومی در میان بازیکنان نیست و تیم با تمام توان و ترکیب کامل در رقابتها شرکت می کند.

در حال حاضر تیم های فوتسال دیبری تبریز در صدر جدول رده بندی قرار دارند و تیم های شهروند بابل، فرش آرای مشهد و تیم فوتسال قزوین در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.

لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با حضور و رقابت 16 تیم در دو گروه آغاز شد که بر اساس قرعه کشی تیم های حاضر در مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در دو گروه شمال و جنوب گروه‌ بندی شدند.

در گروه شمال تیم های صنایع چوب محبوبی آمل، آرش بتون تاکستان، شهرداری تبریز، شهروند بابل، سایپا اردبیل،‌ فرش آرا مشهد،‌ دبیری تبریز و‌ سپاه شهدا ارومیه حضور دارند.

در گروه جنوب نیز زرسیم ساوه،‌ پرسپولیس تهران، فخر آلومینیوم اراک، مقاومت فارس،‌ گاز خوزستان، بنیاد مسکن شیراز،‌ هیئت روستایی و عشایری قم و‌ نیروگاه یزد شرکت دارند.

تیم فوتسال سپاه شهدای آذربایجان غربی روز جمعه هفته جاری مهمان تیم فوتسال فرش آرای مشهد در این شهر خواهد بود.