صنعت نفت مشمول قانون خدمات کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی صدرالسادات امروز در چهاردهمین همایش موسسه مطالعات بین المللی انرژی در تهران با بیان اینکه با وجود همه تلاشهای مسئولان برای مستثنی کردن صنعت نفت از قانون خدمات کشوری، اما سرانجام کارکنان این صنعت مشمول اجرای این قانون شدند، گفت: معتقدیم باید برای صنعت نفت شرایطی فراهم شود که همچنان قانون خاص داشته باشیم و از این قانون نیز مستثنی شویم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه فکر می کنم اگر قانون خدمات کشوری در صنعت نفت اجرایی نشود منافع بیشتری داشته باشیم و حساسیت کمتری در نیروها ایجاد می کند، تصریح کرد: با مشمولیت قانون خدمات کشوری این سئوال جدی برای کارکنان صنعت نفت مطرح می شود که با این قانون در صنعت نفت چه می خواهیم بکنیم؟

به گفته مدیر منابع انسانی شرکت فلات قاره تا کنون به منظور کاهش هر چه بیشتر خدمات ناشی از اجرای این قانون در صنعت نفت 3 راهکار پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر قانون خدمات کشوری در صنعت نفت اجرا نشود، مزیتهایی برای کارکنان به همراه خواهد داشت بیان کرد: جلوگیری از ضربه خوردن تولید، بی انگیزگی کارکنان، کاهش بهره وری، افزایش هزینه ها و شکاف بین شرکت های داخلی و بین المللی از جمله آثار اجرای این قانون در صنعت نفت است.

صدرالسادات با اشاره به اینکه در صورتی که مجبور شویم این قانون را اجرایی کنیم باید راهکارهایی پیش بینی شود تا کمترین ضربه به کارکنان صنعت نفت وارد شود، یادآور شد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته این راهکارها باید در جهت مدیریت ریسک و تحلیل ذی نفعان انجام شود.

مدیر منابع انسانی شرکت فلات قاره از به تاخیر افتادن در اجرای این قانون در صنعت نفت به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی یاد کرد و افزود: باید حداقل این قانون پس از اجرا در یک دوره آزمایشی و تجزیه و تحلیل نتایج و دستاوردهای آن در کل جامعه صنعت نفت اجرایی شود.

وی همچنین از اجرای تدریجی قانون خدمات کشوری در صنعت نفت را به عنوان راهکار سوم یاد و خاطر نشان کرد: اجرای تاخیری و تدریجی این قانون در صنعت نفت توامان با بررسی نتایج آن می تواند در بلند مدت آثار مثبت بیشتری به همراه داشته باشد.