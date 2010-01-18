محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ما حتی برای انتخاب بازیکنان تیم ملی جوانان و نوجوانان همیشه با مشکل روبرو هستیم.

رئیس فدراسیون والیبال اظهار داشت: در این رده های سنی بازیکنان مستعد و توانمند داریم و می توان عنوان کرد که بازیکنان 30استان کشور لیاقت حضور در تیم ملی ملی را دارند.

داورزنی افزود: با وجود اینکه تعداد زیادی از بازیکنان خوب از رسیدن به پیراهن تیم ملی باز می مانند ولی می خواهیم دو تیم ملی را تشکیل دهیم تا کمی از این شکل رهایی یابیم.

وی در خصوص بازیهای تدارکاتی تیم ملی قبل از حضور در مسابقات جهانی گفت: دیدار با تیم ملی اسپانیا قطعی شده است و با تعدادی از تیمهای خوب اروپایی در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم با آنها برای انجام دیدارهای تدارکاتی به توافق برسیم.

رئیس فدراسیون والیبال در خصوص وضعیت تیم ملی در مسابقات جهانی ایتالیا خاطرنشان کرد: ما در این مسابقات با تیمهای ایتالیا، مصر و ژاپن هم گروه هستیم و پیش بینی ما از این مسابقات اینگونه است که با پیروزی مقابل ژاپن و مصر بتوانیم به مرحله بعد مسابقات راه پیدا کنیم.

داورزنی در خصوص مسابقات گوانگ جو گفت: مسابقات گوانگ جو جای تجربه اندوزی و مطمئن باشید در مسابقات آسیایی با کسب مدال طلا مردم را شاد می کنیم.

