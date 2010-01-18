تیم همدان به اشتباه کشتی گیران باخت

قاسم ربیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: متاسفانه اشتباهات بازیکنان موجب شد این تیم نتواند در مسابقه نیمه نهایی برابر تیم پرستاره نفت امتیاز کسب کند.

وی اظهار داشت: در دیدار رده بندی که عصر امروز برابر تیم رشد دانه گرگان، انجام می شود، برای کسب نتیجه مطلوب به میدان می رویم.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تلاش تیم بر این است که در مسابقات پایانی لیگ برتر کشتی آزاد در گرگان، دست خالی نرویم و از موقعیت کشتی همدان دفاع کنیم.

به گفته ربیعیان، برگزاری مسابقات پایانی لیگ کشتی در گلستان به نحو مطلوب درحال برگزاری است و کیفیت مسباقات عالی است.

مربی تیم صنایع و معادن همدان بیان داشت: این مسابقات از نظری داروی نیز خوب بود و این عوامل موجب ارتقای کیفیت بازیها شده است.

وی به برخی مشکلات جزیی در مسابقات پایانی لیگ کشتی اشاره و اضافه کرد: فاصله طولانی بین محل اقامت و غذاخوری موجب خستگی کشتی گیران شده است ولی در مجموع میزبانی گلستان در این رقابتها عالی بوده است.

تیم صنایع و معادن همدان در دیدار مرحله نیمه نهایی برابر تیم نفت تهران با نتیجه شش بر 1 شکست خورد و عصر ساعت 16 برای دیدار رده بندی به مصاف تیم رشد دانه گرگان می رود.