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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

تیم همدان به اشتباه کشتی گیران باخت

تیم همدان به اشتباه کشتی گیران باخت

گرگان - خبرگزاری مهر: مربی تیم کشتی صنایع و معادن همدان گفت: اشتباه کشتی گیران موجب شکست این تیم برابر تیم نفت تهران در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد کشور در گرگان شد.

قاسم ربیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: متاسفانه اشتباهات بازیکنان موجب شد این تیم نتواند در مسابقه نیمه نهایی برابر تیم پرستاره نفت امتیاز کسب کند.

وی اظهار داشت: در دیدار رده بندی که عصر امروز برابر تیم رشد دانه گرگان، انجام می شود، برای کسب نتیجه مطلوب به میدان می رویم.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تلاش تیم بر این است که در مسابقات پایانی لیگ برتر کشتی آزاد در گرگان، دست خالی نرویم و از موقعیت کشتی همدان دفاع کنیم.

به گفته ربیعیان، برگزاری مسابقات پایانی لیگ کشتی در گلستان به نحو مطلوب درحال برگزاری است و کیفیت مسباقات عالی است.

مربی تیم صنایع و معادن همدان بیان داشت: این مسابقات از نظری داروی نیز خوب بود و این عوامل موجب ارتقای کیفیت بازیها شده است.

وی به برخی مشکلات جزیی در مسابقات پایانی لیگ کشتی اشاره و اضافه کرد: فاصله طولانی بین محل اقامت و غذاخوری موجب خستگی کشتی گیران شده است ولی در مجموع میزبانی گلستان در این رقابتها عالی بوده است.

تیم صنایع و معادن همدان در دیدار مرحله نیمه نهایی برابر تیم نفت تهران با نتیجه شش بر 1 شکست خورد و عصر ساعت 16 برای دیدار رده بندی به مصاف تیم رشد دانه گرگان می رود.

کد مطلب 1019457

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