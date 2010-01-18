رشد 47 درصدی فضای سبز تهران در پنج سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه یکی از پارامترهای بهبود شرایط زندگی در کلانشهرها بهبود کیفیت زندگی است و بالا بردن فضای سبز یکی از مهمترین اقدامات در این راستا است شهرداری تهران طی سالهای اخیر یکی از دغدغه های مهمش را بر همین امر معطوف کرد.

محمدهادی حیدرزاده ادامه داد: یکی از بحرانهای جدی شهروندان در کلانشهرها ناهنجاریهای اجتماعی است و علمای علوم اجتماعی طی تحقیقهای مفصل به این نتیجه رسیده اند که یکی از دلایل اصلی این ناهنجاریها فاصله انسان با طبیعت بوده چرا که سیر تکامل واقعی انسان در طبیعت بوده و با رشد شهرنشینی و ایجاد این فاصله ناهنجاریها شدت گرفته است.

مشاور شهردار تهران ادامه داد: پس راه چاره برداشتن این فاصله است. می توان طبیعت را به شهرها آورد. رود دره ها و... می توانند این کار را بکنند و یا باید انسان شهرنشین را به دل طبیعت برد. به همین دلایل توسعه فضای سبز در تهران از جانب شهرداری از اهمیت بالایی برخوردار است. در چند ساله گذشته نیز این توسعه با توجه به محدودیتهای اقلیمی تهران توسعه مطلوبی داشته و به 12.5 متر مربع این سرانه رسیده است.

حیدرزاده در ادامه با اشاره به بافت متراکم مناطق مرکزی شهر تهران که امکان ایجاد فضای سبز در آنها را محدود می کند گفت: خوشبختانه در این مناطق طبق مصوبه شورای شهر اقداماتی در خصوص توسعه فضای سبز عمودی و روی بامها انجام گرفته که بسیار به کم شدن فقر فضای سبز در این محدوده ها کمک می کند و به طور کلی افزایش فضای سبز نه تنها در کاهش آلودگی زیست محیطی که در کاهش آلودگی صوتی نیز موثر است. همچنین برای جذب بارش و جلوگیری از روان شدن آب روی سطح زمین نیز نقش دارد.