نشست اضطراری اتحادیه اروپا برای بررسی بحران هائیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در همین رابطه کمیته وزیران توسعه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد : اتحادیه اروپا به جای پرداختن به ماموریتهای مختلف، باید کمکهای خود را سریعتر به هائیتی بفرستد.

بر اساس این گزارش، 27 عضو اتحادیه اروپا در اولین گام با اهدای کمک 200 میلیون یورویی توافق کرده و موافقت خود را با افزایش این کمکها نیز اعلام کرده اند.

شدت خسارت وارده بر زیرساختهای هائیتی به حدی است که این کمک 200 میلیون یورویی کمک چندانی به حساب نمی آید.

نشست اضطراری اتحادیه اروپا در حالی برگزار می شود که تصاویر پخش شده از شبکه های مختلف خبری گویای شدت بحران موجود در هائیتی است.

شدت گرسنگی در میان مردم هائیتی به حدی است که مردم برای سیر کردن خود با سلاح های سرد و گرم به جان هم افتاده اند.