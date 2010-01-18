به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هدایت در بازدید از طرحهای صنایع نوین با اشاره به تدوین و تصویب سند استراتژی خودرو گفت: باید برای حوزه های دیگر صنعتی هم سندهای توسعه ای تدوین شود تا در راستای آن بتوان به اهداف سند چشم انداز 1404 کشور دست پیدا کرد.

وی حوزه صنایع نوین و پیشرفته را بستر ساز رشد و توانمندی جامعه خواند و تصریح کرد باید افقهای روشن تری را برای این حوزه تعریف کرد.

رئیس هیئت عامل ایدرو که اخیرا وزیر صنایع و معادن در حکمی وی را به عنوان مجری طرح های صنایع نوین منصوب کرده است ، گفت : سازمان گسترش به نوعی راهبر حوزه "های تک" در کشور محسوب می شود و هرگونه خللی در این حوزه ، عقب گرد بسیاری را در حوزه نیروی انسانی و سرمایه گذاران این بخش بدنبال خواهد داشت.

وی به هم افزایی و ارتباط میان مراکز تحقیقاتی به ویژه در دانشگاه ها اشاره و خاطر نشان کرد باید در حوزه صنایع پیشرفته از دوباره کاری و همچنین موازی کاری پرهیز کرد.

هدایت از مدیران طرحهای صنایع نوین خواست برنامه های جدید ی را با همکاری ایدرو تهیه و نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کرده و در عین حال تلاش خود را برای به پایان رساندن پروژه های جاری بکار گیرند.

رئیس هیئت عامل ایدرو همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه صنایع نوین در سازمان گسترش، از مدیران مرکز صنایع نوین خواست با همفکری همه نهادهای مرتبط و استفاده از تجارب دیگران ، نسبت به تدوین سند استراتژی حوزه صنایع نوین اقدام کنند.

هدایت با اشاره به شعار ایدرو در جهانی سازی صنایع ایران، تصریح کرد تنها با فکر و ایده های جدید می توان وارد بازارهای جهانی شد و برای این مسئله باید نگاه استراتژیک داشت.