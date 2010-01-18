دو معاون جدید استانداری خراسان رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در جمع اعضای شورای تامین و مدیران حوزه سیاسی و اجتماعی استان ضمن تشکر از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خراسان رضوی افزود: اقدمات سریع، دقیق و با تدبیر دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و انتظامی در حوزه فعالیت خودشان پس از هر اتفاق، در سطح کشور کم نظیر است.

استاندار خراسان رضوی همدلی میان دستگاه های نظامی، دانشگاهی و امنیتی را موجب ساماندهی همه امور مرتبط در کوتاه ترین زمان ممکن دانست و اظهار داشت: در بسیاری از مقاطع زمانی این تدابیر شایسته موجب پیشگیری از اقدامات مخل امنیت شده است و امیدواریم با انتصاب دو معاون جدید استانداری این همدلی و هماهنگی بیش از پیش تقویت شود.

صلاحی ضمن تقدیر از زحمات علی مولوی حقیقی معاون پیشین و امیرالله شمقدری سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری، محمد غفاری را معرفی و برای وی در انجام وظایفش در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.

وی، محمد غفاری را انسانی با روحیات فرهنگی، عملیاتی و نظامی دانست و گفت: انجام وظیفه در سمت های فرهنگی از جمله جانشین فرهنگی کل سپاه، معاونت تبلیغات نیروی زمینی، معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، ارشد سپاه در استان قزوین، فرمانده قرارگاه فتح سیستان و بلوچستان و فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان شاهدی بر این ادعا است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: معاون جدید امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با نهایت تلاش و تدبیر، وقت گذاری جدی و استفاده از تجارب گذشته و با همکاری دستگاه های قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی در راستای گسترش امنیت خراسان رضوی که با هیچ کجای کشور قابل ملاحظه نیست، تلاش کند.

صلاحی در ادامه امیرالله شمقدری را به عنوان معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی معرفی کرد و گفت: مسایل سیاسی و اجتماعی خراسان رضوی در سطح کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که به لطف خداوند نیروهای با تجربه و کارآزموده ای در استان در این حوزه فعالیت میکنند.

وی به رشد پلکانی شمقدری طی 15 سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: وی 6 سال به عنوان کارشناس سیاسی و کارشناس مرز و سپس به عنوان رییس دفتر معاون سیاسی اجتماعی، رییس گروه امنیت و عمران مرز، مدیرکل امنیتی و انتظامی، مدیرکل امور اجتماعی و شورا و سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی خدمت کرده است.

در این جلسه پس از بیان مباحثی از سوی معاونان جدید استانداری علی شریعتی رییس دادگستری خراسان رضوی به نمایندگی از شورای تامین استان همکاری خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف دو معاونت سیاسی- اجتماعی و امنیتی- انتظامی اعلام کرد.