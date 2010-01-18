به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی صفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این میزان صادرات شامل یک میلیون و 500 هزار گل شاخه بریده رز، مریم، گلایل، لیلیوم، آنتلیوم، آنتریوم، بید قرمز، و انواع گل‌ های فضای سبز و گل‌های آپارتمانی است که به کشورهای ژاپن، تایوان، هلند، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق،‌ قطرو امارات صادر شده است.

وی تصریح کرد: در صورت بهره ‌برداری از پایانه صادراتی گل و گیاه محلات شاهد افزایش قابل توجه صادرات گل و گیاه در این شهرستان خواهیم بود.

مدیرجهاد کشاورزی محلات در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: به منظور ذخیره مازاد آب قنوات و قسمتی از آب سرچشمه در فصول غیرکشاورزی، بزرگ ترین حوضچه‌ های لاستیکی کشور در این شهرستان تکمیل شد.

صفری افزود: با بهره ‌برداری از این حوضچه‌ ها آب 150 هکتار از گلخانه ‌های دهکده گل محلات تامین می ‌شود که برای احداث این حوضچه‌ ها تاکنون 30 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته صفری این حوضچه‌ ها یک ‌هزار بار نفوذ ناپذیرتر از بتون بوده و عمر 100 ساله داشته و نشت آب را به صفر می‌ رسانند.

