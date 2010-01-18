ضرورت بازخوانی نقش دستگاههای مرتبط با آلودگی هوای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم اولیا گفت: هر کدام از نهادهای دولتی که سهم و نقشی در این ماجرا دارند باید به وظایف خود بر اساس تکلیف قانونی عمل کنند و نباید طوری باشد که هر کدام از نهادها به فرافکنی و محکوم کردن دیگران بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه باید در بحث آلودگی هوای تهران تصویر روشنی از وظایف همه نهادهای درگیر ارائه شود گفت: زیرمجموعه های مرتبط با آلودگی هوا در شهرداری تهران به عنوان محور حرکت باید بیایند و وظایف هر کدام از بخشها و نهادها و سازمانها دولتی و احیانا غیر دولتی را مشخص و تبیین کنند تا تصویر روشنی از وظایف هر کدام از این سازمانها به دست بیاید.

اولیا ادامه داد: امروزه هر کدام از نهادها می آیند و نهادها و سازمانهای دیگر و از جمله شهرداری تهران را در موضوع آلودگی هوای تهران محکوم می کنند. در حالی که در این ماجرا سازمانهای متعددی نقش دارند و وظیفه یا تقصیرهای احتمالی هر کدام از آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در رابطه با برخی اظهارنظرها مبنی بر ضرورت بررسی موضوع آلودگی هوا در دادستانی با تاکید بر اینکه در موضوع آلودگی هوای تهران نهادهای بسیاری نقش دارند گفت: وزارت مسکن، وزارت کشور، وزارت صنایع و... نقش عمده ای را در حل و فصل آلودگی تهران بر عهده دارند و برای بررسی کارکردها و یا کم کاریهای احتمالی باید عملکرد همه این نهادها مورد بررسی قرار گیرد.

اولیا گفت: البته به اعتقاد بنده مهمترین عامل آلودگی هوای تهران را سفرهای غیر ضروری در سطح شهر تشکیل می دهد و این نوع تردد حداقل تا حدود 30 تا 40 درصد می تواند کمتر از شرایط فعلی باشد.

وی در پایان افزود: البته این هم به ضرورت گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت دولت از ین حوزه بستگی دارد و بدون توجه دولت به وظایفش نمی توان امیدوار به گسترش و توسعه این بخش بود.