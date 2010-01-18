مرحله دوم طرح جمع آوری اطلاعات خانوار در فارس آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عباس رفیعی ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود: مرحله اول این طرح با ارائه 99.6 درصد اطلاعات صحیح به مرکز آمار ایران به پایان رسیده که در این راستا مرکز آمار این اطلاعات را بر روی سیات www.amar.org.ir قرار داده تا مردم بتوانند با مراجعه به این سایت آمار ارائه شده را بررسی و در صورت بروز اشکال آن را رفع کنند.

وی با اشاره به مرحله دوم نیز بیان کرد: برای رفاه حال شهروندان و دسترسی آنان به سایت از سوم تا پنجم بهمن خانواده های یک یا دونفره، ششم تا هشتم بهمن خانواده های سه نفره، نهم تا 11 بهمن نیز خانواده های چهار نفر به بالا و از 12 تا 14 بهمن نیز خانواده های پنج نفر به بالا می توانند به سایت مراجعه کنند و 15 تا 22 بهمن ماه نیز برای افرادی اختصاص یافته که در زمان مقرر موفق به مراجعه به سایت نشده اند.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس تاکید کرد: در مرحله اول استقبال مردم در سطح کشور 90 درصد بود ولی در استان فارس این آمار بیش از میانگین کشوری یعنی حدود 93 درصد ارزیابی شد.