۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

کشتی گلستان در مسیر رشد قرار گرفته است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی گلستان گفت: با کمک تمامی اهالی کشتی استان کشتی این منطقه را دوباره به جایگاه اصلی‌اش می‌رسانیم و اکنون کشتی این استان در مسیر رشد قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری یگ برتر کشتی در گرگان افزود: استان گلستان از اقوام مختلفی تشکیل شده است که نام ایران کوچک بر این استان نهاده شده است و گلستان دارای جاذبه‌های توریستی و گردشگری منحصر به فردی است.

وی اظهار داشت: با مذاکراتی که با فدراسیون کشتی داشتیم میزبانی فینال لیگ به ما واگذار شد و امیدوارم این میزبانی در جذب بیشتر علاقمندان به کشتی در استان مؤثر باشد.

نماینده مردم بندر ترکمن، کردکوی و بندر گز در مجلس بیان داشت: پیش از جدا شدن دو استان گلستان و مازندران نیمی از قدرت کشتی مازندران از کشتی‌گیران ما بودند که پس از مستقل شدن استان کشتی گلستان کمی افت کرد.

وی تأکید کرد: خودم از جامعه‌ کشتی هستم و خوشبختانه با همکاری تمامی پیشکسوتان، مربیان و استخوان ‌خورد کرده‌های کشتی گلستان و حمایت پاشا مدیرکل تربیت بدنی استان گلستان توانستیم کشتی این استان را در تمامی رده‌های سنی در مسیر رشد قرار دهیم.

نظری مهر اظهار داشت: با همکاری شریعت از علاقمندان به ورزش در استان گلستان شرایط حضور رشددانه گرگان در لیگ کشتی فراهم شد.

وی خاطرنشان کرد: از حضور در لیگ و میزبانی رقابت‌های نهایی بیشتر به دنبال کارهای فرهنگی هستیم زیرا کشتی با مسائل پهلوانی عجین شده است و در کنار آن برگزاری دیدارهای جذابی مانند معصومی با بلال ماخوف در گرگان می‌تواند میزان علاقمندی به کشتی در استان را افزایش دهد.

