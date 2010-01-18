کشتی گلستان در مسیر رشد قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری یگ برتر کشتی در گرگان افزود: استان گلستان از اقوام مختلفی تشکیل شده است که نام ایران کوچک بر این استان نهاده شده است و گلستان دارای جاذبه‌های توریستی و گردشگری منحصر به فردی است.

وی اظهار داشت: با مذاکراتی که با فدراسیون کشتی داشتیم میزبانی فینال لیگ به ما واگذار شد و امیدوارم این میزبانی در جذب بیشتر علاقمندان به کشتی در استان مؤثر باشد.

نماینده مردم بندر ترکمن، کردکوی و بندر گز در مجلس بیان داشت: پیش از جدا شدن دو استان گلستان و مازندران نیمی از قدرت کشتی مازندران از کشتی‌گیران ما بودند که پس از مستقل شدن استان کشتی گلستان کمی افت کرد.

وی تأکید کرد: خودم از جامعه‌ کشتی هستم و خوشبختانه با همکاری تمامی پیشکسوتان، مربیان و استخوان ‌خورد کرده‌های کشتی گلستان و حمایت پاشا مدیرکل تربیت بدنی استان گلستان توانستیم کشتی این استان را در تمامی رده‌های سنی در مسیر رشد قرار دهیم.

نظری مهر اظهار داشت: با همکاری شریعت از علاقمندان به ورزش در استان گلستان شرایط حضور رشددانه گرگان در لیگ کشتی فراهم شد.

وی خاطرنشان کرد: از حضور در لیگ و میزبانی رقابت‌های نهایی بیشتر به دنبال کارهای فرهنگی هستیم زیرا کشتی با مسائل پهلوانی عجین شده است و در کنار آن برگزاری دیدارهای جذابی مانند معصومی با بلال ماخوف در گرگان می‌تواند میزان علاقمندی به کشتی در استان را افزایش دهد.