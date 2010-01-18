به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار در حاشیه جشنواره کودک و هوای پاک در جمع خبرنگاران در رابطه با حادثه تروریستی شهادت استاد علیمحمدی افزود: عوامل امنیتی در حال بررسی هستند و همچنان زوایای پنهان این اقدام تروریستی در حال بررسی است.
نجار همچنین اضافه کرد: کشور ما امنیت بسیار بالایی دارد و یک اقدام کور که عوامل صهیونیستی و سازمان سیا مدتها تلاش میکنند تا انجام دهند نشان دهنده ضعف آنها است که میخواهند جلوی پیشرفت کشور را بگیرند. ما انتقام خون این شهید را از عوامل صهیونیستی میگیریم و نمیگذاریم از چنگال ما رها شوند.
وزیر کشور در رابطه با انفجار در مقابل استانداری خراسان رضوی نیز گفت: اقدام تروریستی مشهد یک حادثه جزئی بود که در حال بررسی است.
وزیر کشور در حاشیه مراسم هوای پاک گفت: حادثه تروریستی شهادت استاد دانشگاه تهران و انفجار در مشهد، در حال بررسی عوامل امنیتی است و انتقام خون این شهید را از عوامل صهیونیستی میگیریم.
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