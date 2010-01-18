به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که روز دوشنبه در تهران صورت گرفت منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت رفت و آمد متقابل مقامات دو کشور و رایزنی و مشورت پیرامون روابط دو جانبه و مسائل منطقه، آمادگی ایران را برای گسترش همکاری های دو جانبه و منطقه ای اعلام کرد.

وی برگزاری گفتگوهای دوره ای میان وزیران خارجه دو کشور و همچنین تشکیل کمیته سیاسی مشترک در سطح معانین وزیران خارجه و نیز کمیته مشترک کنسولی را برای نیل به این هدف و اجرایی شدن برنامه ها و توافقات سازنده خواند که با استقبال طرف گرجی مواجه شد.

متکی تحقق و اجرایی شدن برنامه های تعریف شده برای روابط دو کشور و برگزاری پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی را سازوکاری مناسب در این راستا خواند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر توانمندی و ظرفیت های بالای شرکت ها، پیمانکاران و متخصصین ایرانی در زمینه های مختلف اقتصادی و زیر ساختی به ویژه تجربه بیش از یکصد ساله در حوزه نفت، گاز و آمادگی مشارکت بخش خصوصی ایران را در حوزه های عمرانی و بازسازی، انتقال انرژی، مدیریت، شبکه های داخلی، برق و احداث نیروگاه اعلام کرد.

متکی در این خصوص ضرورت شناسایی نیازمندی ها و ظرفیت های متقابل و همچنین همکاری و تسهیلات کنسولی را مهم توصیف کرد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری در زمینه حمل و نقل و ارتباطات به اتصالات گسترده ایران در مجموعه کشورهای منطقه و همچنین طرح های در حال اجرای توسعه اتصالات ریلی با آسیای مرکزی و قفقاز اشاره کرد و گفت: با همکاری های دو جانبه و چند جانبه تهران - تفلیس ظرفیت ترانزیتی گرجستان می تواند شکوفا شود.

متکی با اشاره به علقه ها و ارتباطات دیرینه مردم ایران و گرجستان، بر ضرورت تقویت مبادلات و ارتباطات رسانه ای و مردمی بین دو کشور تاکید کرد.

وی پیرامون تحولات منطقه ای، به ارتباط توسعه و امنیت و تاثیرات متقابل آنها اشاره کرد و افزود: بحران در منطقه ثبات، امنیت، توسعه، انرژی و حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می دهد، موضوعی که برای قدرت های خارج از منطقه اهمیتی ندارد.

متکی با ذکر مثال افغانستان به عنوان نمونه ای از شکست سیاست های نظامی قدرت های فرامنطقه ای به ویژه آمریکا که حاصل آن بر خلاف اهداف اعلام شده، گسترش افراط گرایی، توسعه تروریزم و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر بوده است افزود: ما رویکرد منطقه را در قبال چالش ها و بحران های منطقه رویکرد درستی می دانیم و فقدان این رویکرد و همکاری های بین منطقه ای در تحولات منطقه مضر و موجب تشدید بحران ها می باشد.

وی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرهیز از منازعات نظامی و بروز جنگ و نیز حفظ تمامیت ارضی کشورها اعلام کرد: روابط ایران و گرجستان علیه هیچ کشوری نیست و باید نظارت کنیم که جریان مخالف روابط دو کشور بر آن تاثیرگذار نباشد.

متکی استرداد اردبیلی هموطن ایرانی به آمریکا را اقدام نامناسب از سوی گرجستان خواند.

گریگولی واشادزه نیز در این دیدار با ابراز خشنودی از سفر به ایران، بر اعتقاد مقامات عالی کشورش بر نقش و اهمیت ایران و ارده سیاسی برای گسترش مناسبات فی ما بین تاکید کرد.

وی افزود: روابط ایران و گرجستان می تواند الگو باشد و هیچ چیز نمی تواند در این مسیر که مبتنی بر منافع دو ملت است، مانعی ایجاد کند.

واشادزه با تاکید برعلاقه مندی گرجستان برای تقویت همکاری ها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه ای و منطقه ای، اظهار داشت: علاقه مندیم در حوزه های انرژی، احداث نیروگاه در گرجستان، حمل و نقل و صدور برق به ایران همکاری های فی ما بین را گسترش دهیم.

وی با استقبال از همکاری های رسانه ای میان دو طرف و تبادل هیئت های رسانه ای متقابل، این امر را در شناخت بیشتر دو ملت نسبت به یکدیگر سازنده خواند.

وزیر خارجه گرجستان ضمن تشریح تحولات سال گذشته بحران این کشور، سفر وزیر امور خارجه کشورمان را به منطقه بلافاصله پس از بروز بحران و تلاش برای کمک به حل بحران را مهم خواند و تصریح کرد: سیاست های سنجیده و اصولی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قابل تقدیر است.

وی همچنین آخرین تحولات داخلی گرجستان را تشریح کرد.

واشادزه رسما از متکی برای سفر به گرجستان دعوت به عمل آورد.