به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرزین ناصری ظهر دوشنبه در کارگروه آمایش سرزمین کرمان اظهار داشت: طبق بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته در استان کرمان خشکسالی در استان کرمان 10 سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: خشکسالی در استان کرمان عملا طی 10 سال گذشته موجب کم آبی در قسمتهای مختلف استان کرمان و در نتیجه کاهش منابع آبی از جمله کاهش سطح آبهای زیر زمینی شده است.

فرزین با اشاره به تاثیر منفی خشکسالی بر منابع طبیعی گفت: می توان با برخی اقدامات از گسترش تبعات این معضل طبیعی جلوگیری کرد که در این زمینه مسئولیت اصلی بر دوش دستگاههای دولتی است.

عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی بیان داشت: کاهش منابع آب درحالی در استان روی می دهد که 90 درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی استفاده می شود که در این بخش نیز به دلیل استفاده از روشهای آبیاری سنتی بیش از 70 درصد آب هدر می رود.

وی افزود: پیش بینی ادامه خشکسالی در استان کرمان نتیجه تحقیقات کارشناسان با استفاده از روشهای مختلف است که در این راستا بر روش "SPI" تاکید ویژه شده است.

وی همچنین با اشاره به استفاده از سموم مختلف در بخش کشاورزی گفت: این مسئله موجب تجمع سموم در خاک شده است، کاربرد غیر اصولی سموم زراعی و کودهای دامی و شیمیایی وضعیت نامطلوبی در زمینه خاک استان کرمان ایجاد کرده است.

وی گفت: 99.7 درصد از سطح زیر کشت استان کرمان آبی است و استفاده زیاد آب در این بخش موجب بروز مشکلاتی شده است که می توان به کاهش منابع آبی در این زمینه اشاره کرد.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت در استفاده از منابع طبیعی افزود: عدم تناسب و توازن در استفاده از مراتع در خصوص چرای دامها نیز مشکلاتی را برای مراتع ایجاد کرده است بطوریکه 3.1 برابر ظرفیت مراتع استان کرمان به چرای دام اختصاص یافته است که وضعیت مراتع را با مشکل مواجه می سازد.