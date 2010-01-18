زمین های گلف کشور استاندارد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا نداف پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: زمین های گلف استاندارد دارای 18 میدان بازی هستند که در حال حاضر برای نمونه در تهران زمین گلف موجود تنها 13 میدان دارد.

وی لزوم توسعه ورزش گلف در کشور را باتوجه به پیشینه قوی کشورمان در این ورزش یادآور شد و ادامه داد: در استان خوزستان چهار زمین گلف دارای 18 میدان و در اصفهان یک زمین گلف استاندارد وجود دارد که به رغم وجود 18 میدان همه آنها خاکی بوده و به این جهت با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

نداف پور با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی در زمینه ساخت زمین های ورزش گلف در کشور، ورزش کشور به خصوص ورزش گلف را نیازمند تعامل و همکاری بخش خصوصی دانست و افزود: متاسفانه بخش خصوصی رغبت آنچنانی برای ساخت مجموعه های گلف ندارد و فدراسیون تلاش می کند طی چهار یا پنج سال آینده با برنامه ریزی صورت گرفته نسبت به توسعه و ورود بخش خصوصی به عرصه ساخت مجموعه های ورزش گلف اقدام کنند.

دبیر فدراسیون گلف کشور افزود: احداث یک زمین گلف استاندار هزینه های زیادی دارد و فدراسیون در این زمینه تبلیغات گسترده ای را صورت داده است که در این زمینه علاقمندان زیادی برای ساخت وجود دارد.

نداف پور ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی در کیش و اردبیل برای ایجاد مجموعه های گلف اقدام کرده است.

وی تاکید فدراسیون را در راستای توسعه ساخت زمین ورزش مینی گلف دانست و گفت: اقدامات خوبی توسط شهرداری ها برای احداث زمین های مینی گلف صورت گرفته است که در حال حاضر تعداد 25 زمین مینی گلف در سطح کشور داریم.

به گفته نداف پور سازمان تربیت بدنی هم طی سالهای گذشته باتوجه به جایگاه گلف در کشور قول ساخت زمین مینی گلف در مجموعه های المپیکی را داده بود که در این راستا اصفهان، مشهد، شیراز و خرم آباد برای ساخت زمین مینی گلف در دست مطالعه است.

نداف پور تصریح کرد: همچنین ایجاد زمین گلف در شهرهای خرم آباد و مشهد جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری به این شهرهاست.

دبیر فدراسیون گلف کشور از کمک ارزی سازمان تربیت بدنی در طی دو مرحله به فدراسیون برای خرید اقلام ورزش گلف در کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه هیچ کدام از ابزارهای ورزش گلف در داخل کشور تهیه نمی شود این اقلام در بین استانها توزیع شود و در تلاش هستیم اعتبار دیگری برای خرید تجهیزات ورزش گلف بگیریم.

نداف پور اعتبار ات اختصاص یافته برای ورزش گلف را در حد انتظارات برای توسعه این ورزش ندانست و افزود: اعتبار اعلام شده به فدراسیون گلف در سال جاری 150 میلیون تومان است که 36 درصد این میزان تاکنون اختصاص یافته است که این رقم نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

دبیر فدراسیون گلف کشور با یادآوری سابقه 90 سال ورزش گلف در ایران، تشکیل فدراسیون گلف ایران را سال 1370 بیان کرد و گفت: با توجه به امکانات کم و اعزام های برون مرزی خیلی کم، نتوانستیم آنچنان که باید در سطح جهانی و حتی آسیا مطرح باشیم.

نداف پور روند موفقیت ورزشکاران گلف باز ایرانی در رقابتهای آسیایی را روبه رشد دانست و گفت: در رقابتهای آسیاسی توانستیم نتایج بهتری را نسبت به سالهای گذشته کسب کنیم.

دبیر فدراسیون گلف کشور ورزشکاران فعال در رشته گلف را دو دسته دانست و افزود: یک دسته ورزشکاران پیشکسوت هستند که می توانند در رقابتهای کشوری شرکت می کنند و دسته دیگر ورزشکارانی هستند که فدراسیون در راستای عمومی سازی به آنها آموزش داده است که در این زمینه به علاقمندان حداقل چهار و حداکثر هشت جلسه آموزش داده ایم.

نداف پور با یادآوری اینکه آموزش گلف در کشور از سال 83 شروع شده است، ادامه داد: در این راستا تاکنون بیش از 15 هزار ورزشکار آشنا به رشته ورزشی گلف وجود دارند که در این بخش 65 درصد را بانوان و 35 درصد را آقایان تشکیل می دهند.

وی تعداد ورزشکاران اصلی رشته گلف که در مسابقات شرکت می کنند را 800 نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه در گذشته ورزشکاران فعال در رشته گلف را آقایان تشکیل می دادند در حال حاضر 65 درصد ورزشکاران اصلی رشته گلف را آقایان و 35 درصد را بانوان تشکیل می دهند.