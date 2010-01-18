قوانین دست و پاگیر بافت تاریخی فرهنگی شیراز تعدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد فاضل صارمی زاده ظهر دوشنبه در نشستی خبری در این خصوص توضیح داد: چالشهای موجود در بافت قدیم شیراز، محدودیتهایی را جهت حضور سرمایه گذاران و ساخت و ساز در این منطقه ایجاد کرده که عدم تطابق میان مقررات روز و خواسته های شهروندان مهم ترین دلیل این امر بوده است.

وی ضمن اشاره به مذاکرات وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و شهرداری پیرامون قوانین وضع شده در خصوص بافت تاریخی و فرهنگی شیراز که در حاشیه سومین سفر هیئت دولت به شیراز تشکیل شد، گفت: با وجود هماهنگیهای خوب و تعامل بین دستگاه های اجرایی ذیربط، عدم تقارن و وحدت رویه قوانین موجود در بافت تاریخی - فرهنگی، رفع مشکلات را با بن بست مواجه می کند.

شهردار بافت تاریخی - فرهنگی شیرازعدم حضور دائم مالکین اصلی خانه های این بافت و وجود افاغنه را از مهمترین معضلات منطقه عنوان کرد و افزود: با توجه به وضعیت عرض کوچه ها، امنیت این منطقه در معرض خطر بوده که البته رفع مشکلات موجود در این محدوده ، تنها بر عهده شهرداری نیست بلکه نیازمند هماهنگی با سایر سازمانها و دستگاه ها نیز است.

صارمی زاده تغییر دیدگاه های بسته و انعطاف ناپذیر را از لازمه های احیا و توسعه بافت قدیم شهرها دانست و تاکید کرد: تعدیل قوانین مرتبط با این مسئله و در نظر گرفتن تمهیدات و امتیازات ویژه برای مالکین و سرمایه گذاران از ضرورتهای غیر قابل اجتناب در این زمینه به شمار می رود.

وی در این رابطه اظهار امیدواری کرد که با بررسی هرچه بیشتر و موثر مشکلات قوانین این بافت که در دستور کار قرار گرفته، منطقه تاریخی و فرهنگی شیراز بیش از پیش احیا شود.