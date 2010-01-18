109میلیون تن کالا در بنادر بوشهر تخلیه و بارگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: بیشترین میزان تخلیه و بارگیری کالاها به ویژه فرآوردهای نفتی در جزیره خارگ و عسلویه بوده است.

وی اظهار داشت: طی مدت یاد شده 93میلیون و 480 هزار و 695تن کالا که اغلب نفتی بوده است در جزیره خارگ تخلیه و بارگیری شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در بندر عسلویه نیز 13میلیون و 159هزار و 873 تن کالا تخلیه و بارگیری شده که نسبت به سال گذشته 23درصد رشد داشته است .

راستاد با بیان این که بیشترین میزان تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر بوشهر بوده است، گفت: طی مدت یاد شده دو میلیون و 599 هزار و 239 تن در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شده است.

وی اظهار داشت: با ورود کشتیهای بزرگ کانتینری به بندر بوشهر در 9 ماهه سال جاری 98هزار و 210 TEU کانتینر تخلیه و بارگیری شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با توجه به اهداف کمی سند توسعه برنامه چهارم، شاهد تحقق 128 درصدی اهداف برنامه در بخش حمل و نقل کانتینر در استان بوشهر بوده ایم.

وی با بیان این که زمان انتظار کشتی در بوشهر کمتر شده است، گفت: در حال حاضر مدت انتظار هر کشتی حدود 4 روز است که این امر باعث افزایش رقابت پذیری بندر، ارتقا کیفیت خدمات و فعالیت ‌ها و کاهش هزینه تحمیل شده به کشتی ‌ها در بندر بوشهر شده است .

راستاد گفت: طی همین مدت فعالیت و تردد کامیونها در این مدت با 44 درصد رشد 107هزار و 143دستگاه کامیون بوده است.

وی یادآور شد: اجرای طرح توسعه بندر بوشهر و تخفیف سود بازرگانی موجب آبادانی این بندر شده است.