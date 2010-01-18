پرداخت 1 میلیارد تومانی هزینه های درمانی کارتن خوابها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد روزبهانی مدیر عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی با ابراز تاسف از این که اغلب افراد کارتن خواب که توسط گشت ها شناسایی و تحویل مراکز و گرمخانه های شهرداری می شوند مبتلا به بیماری هستند گفت: غالباً خانواده های این افراد از پذیرش و یا درمان آنها ناتوان هستند از این رو شهرداری اقدام به اعزام آنها به بیمارستانهای دولتی می کند تا توسط مددکاران و پزشکان مستقر در مراکز و یا گرمخانه های شهرداری معاینه شوند.

وی در خصوص هزینه های درمانی این افراد به پرداخت یک میلیارد تومانی شهرداری اشاره کرد و افزود: از زمان تصدی دکتر قالیباف تاکنون اقدامات موثری در این خصوص انجام گرفته است که از جمله آنها می توان به اسکان کارتن خوابها، ارائه خدمات مشاوره ای- مددکاری و درمان این قشر اشاره کرد که در واقع شهرداری تهران راه بازگشتی برای این افراد به زندگی عادی و روزمره را فراهم کرده است.

روزبهانی با تاکید بر این که وجود کارتن خوابها در سطح شهر با وجاهت ملی و شهروندی و همچنین با تعاریف اسلام از کرامت انسانی مغایرت دارد تصریح کرد: گشتهای شناسایی به صورت شبانه روزی در سطح شهر فعال هستند و سامانه 137 نیز پل ارتباطی ما با شهروندان است.

مدیر عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از شهروندان تقاضا کرد به محض مشاهده متکدیان و کارتن خوابها به مدیریت شهری اطلاع دهند و از ارائه کمکهای نقدی به این افرادی که به صورت حرفه ای به امر تکدی گری مشغول هستند خودداری کنند.