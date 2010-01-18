بازگشت سلینجر به ایران با 10 داستان کوتاه

به گزارش خبرنگار مهر، "این ساندویچ مایونز ندارد" گزیده 10 داستان کوتاه از این نویسنده آمریکایی و خالق رمان جاودانه "ناتور دشت" است.
عناوین این داستانها عبارتند از: من دیوونهام، طغیان علیه خیابان مدیسون، آخرین روز آخرین مرخصی، سربازی در فرانسه، غریبه، برادران واریونی، ملودی بلو، دختری که میشناختم، این ساندویچ مایونز ندارد و گروهبان احساساتی.
ملودی بلو طولانیترین و سربازی در فرانسه کوتاهترین این داستانها هستند.
داستانهای مجموعه اخیر را سارا آرامی و مرجان حسنیزاد به صورت مشترک ترجمه کردهاند و شهره احدیت آنها را ویراستاری کرده است.
کتاب 240 صفحهای "این ساندویچ مایونز ندارد" توسط انتشارات افق و در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 5500 تومان منتشر شده است.
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