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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

بازگشت سلینجر به ایران با 10 داستان کوتاه

بازگشت سلینجر به ایران با 10 داستان کوتاه

مجموعه‌ای از 10 داستان کوتاه جروم دیوید سلینجر نویسنده معاصر آمریکایی در کتابی چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "این ساندویچ مایونز ندارد" گزیده 10 داستان کوتاه از این نویسنده آمریکایی و  خالق رمان جاودانه "ناتور دشت" است.

عناوین این داستان‌ها عبارتند از: من دیوونه‌ام، طغیان علیه خیابان مدیسون، آخرین روز آخرین مرخصی، سربازی در فرانسه، غریبه، برادران واریونی، ملودی بلو، دختری که می‌شناختم، این ساندویچ مایونز ندارد و گروهبان احساساتی.

ملودی بلو طولانی‌ترین و سربازی در فرانسه کوتاهترین این داستان‌ها هستند.

داستان‌های مجموعه اخیر را سارا آرامی و مرجان حسنی‌زاد به صورت مشترک ترجمه کرده‌اند و شهره احدیت آنها را ویراستاری کرده است.

کتاب 240 صفحه‌ای "این ساندویچ  مایونز ندارد" توسط انتشارات افق و در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 5500 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1019500

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