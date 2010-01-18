به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید کیان ‌پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: دولت به منظور تامین خدمات مورد نیاز ساکنان مناطق مسکونی که با اجرای طرح‌ های مسکن مهر به وجود می ‌آیند، تسهیلات ویژه ‌ای را لحاظ کرده است که در این رابطه براساس بند سه مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، وزارت مسکن و شهرسازی، اراضی دارای کاربری ‌های عمومی شامل آموزشی، ورزشی، بهداشتی، فرهنگی و مسجد واقع در طرح‌ های مسکن مهر را بدون دریافت وجه به دستگاه ‌های دولتی ذی ‌ربط واگذار می ‌کند.

وی افزود: از آنجایی که اجرای طرح‌ های آماده ‌‌سازی شامل تسطیح، خیابان کشی، جدول‌ گذاری، آسفالت و تامین خدمات زیربنائی در اراضی طرح مسکن مهر هزینه‌ های قابل ملاحظه‌ ای را در برداشته، از این رو طبق مفاد مصوبه فوق قیمت تمام شده، اراضی مورد واگذاری دارای کاربری‌ های عمومی مورد واگذاری به دستگاه ‌های دولتی برآورد می‌ شود و با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بودجه سنواتی منظور می ‌شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مالکان واحد های مسکونی متقاضی احداث بنا بر روی ساختمان ‌های موجود دارای استحکام از تسهیلات مسکن مهر بهره ‌مند می ‌شوند، خاطر نشان کرد: مالک یا مالکان واحدهای مسکونی که استحکام بنای آنها به تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده باشد، در صورت احداث واحدهای اضافی که پس از اتمام بنا و صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط مسکن مهر منتقل می ‌شود، می ‌توانند از تسهیلات مسکن مهر استفاده کنند.

کیان ‌پور بیان داشت: واحدهای فاقد استحکام در صورت تخریب و احداث واحدهای مسکونی جدید (طبق ضوابط شهرسازی) با رعایت شرایط یاد شده نیز می ‌توانند از این تسهیلات بهره ‌مند شوند.

وی در مورد شهرهایی که ممکن است سند مالکیت برای اراضی و املاک وجود نداشته باشد، گفت: در اینگونه موارد با تعامل بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شورای اسلامی شهر موضوع مورد رسیدگی و تسهیلات مربوطه از طریق بانک مسکن پرداخت خواهد شد.