مسئولان باید به حقوق ساکنان سکونتگاه های غیررسمی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالحمیدعبدالمالکی بعداز ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی منطقه ای آشنایی با سکونت گاههای غیر رسمی و توانمند سازی مدیران شهرداری ها در کرمانشاه، اظهارداشت: جهان در حالی هزاره سوم میلادی را آغاز کرده که نرخ شهر نشینی به بیش از 50 درصد رسیده اما این گسترش شهر نشینی به موازات خود با افزایش فقرا و افراد کم درآمد شهری و گسترش زیستگاه های غیر رسمی همراه بوده است.

وی ادامه داد: هم اکنون یک ششم از جمعیت جهان در سکونت گاههای غیر رسمی زندگی می کنند و بخش بزرگتری نیز در نواحی شهری و روستایی در مسکن نامناسب اقامت دارند.

عبدالمالکی تصریح کرد: فقرای شهری برای بهبود شرایط زندگی خود، روستاها و شهرهای کوچک را به سمت شهرهای بزرگ، ترک کرده و اغلب نیز در حاشیه و اطراف این شهرها ساکن شده اند.

وی در رابطه با شرایط این گونه سکونتگاهها گفت: شرایط زندگی در این سکونت گاه ها ی نامتعارف شهری از حد متوسط شهر کمتر و میزان رفاه در این پهنه ها نیز بسیار پایین است و معمولا ساختارهای کالبدی و مسکن این اجتماعات با ساز و کارهای غیر قانونی بنا شده است.

عبدالمالکی در رابطه با حل مسئله سکونتگاههای غیر قانونی گفت: مدیریت موجود می تواند به جای برخوردهای قهر آمیز با افراد ساکن در این سکونتگاهها و طرد و عدم پذیرش آنان به حقوق آنها به عنوان بخشی از اجتماع، اقتصاد و بدنه شهری، در جهت قبول این واقعیت عمل کند.

مدیرکل امور شهری استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: برنامه مشترکی برای ساماندهی محیط های نابسامان و زدودن فقر از چهره شهربا پیشنهاد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهر سازی به عنوان کارفرما و توسط شرکت مطالعات توانمند سازی آینده پژوهان به عنوان مجری، در پنج شهر هدف بانک جهانی، سنندج، کرمانشاه، تبریز، بندرعباس و زاهدان اجرا خواهد شد.

کارگاه آموزشی منطقه ای آشنایی با سکونتگاههای غیر رسمی ویژه مدیران و معاونین شهرداریهای استانهای گلستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه ازسوی دفتر امور شهری استانداری و با همکاری جهاد دانشگاهی کرمانشاه امروز در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این کارگاه به موضوعاتی مانند، اسکان غیر رسمی و مفاهیم مرتبط، زمینه های تاریخی و سیر تحول مفاهیم و رویکردها، وضغیت اسکان غیر رسمی در ایران، تجارت توانمند سازی در سطوح ملی و جهانی، اقدامات و راهکارها و ... پرداخته شد.