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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

مسئولان باید به حقوق ساکنان سکونتگاه های غیررسمی توجه کنند

مسئولان باید به حقوق ساکنان سکونتگاه های غیررسمی توجه کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور شهری استانداری کرمانشاه گفت: مسوولین و بویژه مدیران شهرداریها باید به جای برخوردهای قهر آمیز، طرد و عدم پذیرش افراد ساکن در سکونتگاههای غیر رسمی به حقوق آنان به عنوان جزیی از اجتماع، اقتصاد و بدنه شهری توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالحمیدعبدالمالکی بعداز ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی منطقه ای آشنایی با سکونت گاههای غیر رسمی و توانمند سازی مدیران شهرداری ها در کرمانشاه، اظهارداشت: جهان در حالی هزاره سوم میلادی را آغاز کرده که نرخ شهر نشینی به بیش از 50 درصد رسیده اما این گسترش شهر نشینی به موازات خود با افزایش فقرا و افراد کم درآمد شهری و گسترش زیستگاه های غیر رسمی همراه بوده است.

 

وی ادامه داد: هم اکنون یک ششم از جمعیت جهان در سکونت گاههای غیر رسمی زندگی می کنند و بخش بزرگتری نیز در نواحی شهری و روستایی در مسکن نامناسب اقامت دارند.           

 

عبدالمالکی تصریح کرد: فقرای شهری برای بهبود شرایط زندگی خود، روستاها و شهرهای کوچک را به سمت شهرهای بزرگ، ترک کرده و اغلب نیز در حاشیه و اطراف این شهرها ساکن شده اند.            

 

وی در رابطه با شرایط این گونه سکونتگاهها گفت: شرایط زندگی در این سکونت گاه ها ی نامتعارف شهری از حد متوسط شهر کمتر و میزان رفاه در این پهنه ها نیز بسیار پایین است و معمولا ساختارهای کالبدی و مسکن این اجتماعات با ساز و کارهای غیر قانونی بنا شده است.         

 

عبدالمالکی در رابطه با حل مسئله سکونتگاههای غیر قانونی گفت: مدیریت موجود می تواند به جای برخوردهای قهر آمیز با افراد ساکن در این سکونتگاهها و طرد و عدم پذیرش آنان به حقوق آنها به عنوان بخشی از اجتماع، اقتصاد و بدنه شهری، در جهت قبول این واقعیت عمل کند.       

 

مدیرکل امور شهری استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: برنامه مشترکی برای ساماندهی محیط های نابسامان و زدودن فقر از چهره شهربا پیشنهاد وزارت کشور و وزارت  مسکن و شهر سازی به عنوان کارفرما و توسط شرکت مطالعات توانمند سازی آینده پژوهان به عنوان مجری، در پنج شهر هدف بانک جهانی، سنندج، کرمانشاه، تبریز، بندرعباس و زاهدان اجرا خواهد شد.

 

کارگاه آموزشی منطقه ای آشنایی با سکونتگاههای غیر رسمی ویژه مدیران و معاونین شهرداریهای استانهای گلستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه ازسوی دفتر امور شهری استانداری و با همکاری جهاد دانشگاهی کرمانشاه امروز در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.         

 

در این کارگاه به موضوعاتی مانند، اسکان غیر رسمی و مفاهیم مرتبط، زمینه های تاریخی و سیر تحول مفاهیم و رویکردها، وضغیت اسکان غیر رسمی در ایران، تجارت توانمند سازی در سطوح ملی و جهانی، اقدامات و راهکارها و ... پرداخته شد.

کد مطلب 1019511

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