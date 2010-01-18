به گزارش خبرنگار مهر، ترکی امروز در نامه ای به مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال مطلبی که در خصوص وی با تیتر "دست کمیته داوران توی پوست گردو" در یکی از روزنامه های ورزشی به چاپ رسیده است را تکذیب کرده و آورده است: مصاحبه این روزنامه با اینجانب در کنار یکی از پیشکسوتان داوری کاملا خیالی و کذب محض می باشد. لذا از جنابعالی خواهشمندم جهت اثبات کذب بودن ادعاهای مشارالیه ... در روزنامه ... ، تحقیقات لازم و مکفی صورت پذیرفته و جهت عدم تکرار نشر اکاذیب از این دست ، اقدامات قانونی صورت گیرد.

پایگاه خبری فدراسیون فوتبال با انتشار تکذیبیه محسن ترکی آورده است: " فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقبیح این امر و اعلام این مطلب که متاسفانه، انجام این گونه مصاحبه‌های خیالی رواج یافته است (مانند " نکونام : قطبی ایمیل های عاشقانه برای من می فرستد " ویا " قطبی : به حرف های استیلی باید خندید " و یا " دست کمیته داوران توی پوست گردو") ، با درج اینگونه مطالب کذب که هدفی جز تخریب و ایجاد تشنج در فضای فوتبال ایران ندارد، با قدرت مقابله کرده و اعلام می دارد که برای اولین و آخرین بار و با توجه به رویکرد خود که همانا تعامل سازنده با رسانه‌های گروهی است از درج نام شخص مصاحبه کننده و نشریه مربوطه خودداری کرده و حق خود می داند که موضوع را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری کند.