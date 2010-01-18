به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی به همراه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و علیرضا دبیر، عضو شورای اسلامی شهر تهران از گورستانهای متروکه منطقه 20 در اطراف امامزاده عبدالله، ابن بابویه و بی بی زبیده بازدید کردند.

عبداللهی در حاشیه این برنامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 40 هکتار از وسعت این منطقه را گورستانهای قدیمی تشکیل می دهند گفت: این سه گورستان در حال حاضر پیامدهای سوء اجتماعی به همراه داشته و علاوه بر نبود امنیت لازم برای شهروندان، به محلی برای بزهکاران اجتماعی تبدیل شده و شهروندان این منطقه به ویژه ساکنان محلات اطراف این گورستانها را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

شهردار منطقه 20 در ادامه از بهره برداری نخستین پارک آرامگاه در فضای امامزاده بی بی زبیده تا دهه فجر امسال خبر داد و افزود: در این طرح علاوه بر همسطح سازی و مناسب سازی قبور، فضای سبز، روشنایی و مبلمانهای شهری در این نقطه در حال احداث است.

عبداللهی اظهارداشت: در سال آینده نیز برای ساماندهی دو گورستان امامزاده عبداله و ابن بابویه حدود سه میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است که در صورت تصویب اعتبارات لازم، این نقاط نیز در دستور کار منطقه قرار می گیرند.

در حال حاضر اجازه دفن اموات در این گورستانها داده نمی شود.