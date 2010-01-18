به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده: روزهای خجسته بهمن از راه می‌رسد و شور و شیفتگی سالگرد بهمن شکوهمند به یاد می‌آید. حسرت آرزوهای برآورده نشده و غمباری خانواده وسیع و گسترده تئاتر در نگاه به شرایط کار و معیشت، هرچه بیشتر رخ می‌نماید. سالها و سالها می‌گذرد و جامعه تئاتر هنوز همان سرود تکراری همیشه را زمزمه می کند: تلخ کامی اقتصادی، بیکاری هنرمندان کارکشته حرفه‌ای ، کمبودهای سالن، امکانات، و عدم درک موقعیت و شرایط هنرمندان تئاتر از سوی دولت مردان این ملک و با خود می گوئیم این خانه نشینی و دل خونی کی به سر می آید؟

در بخش دیگری از این نامه آمده: کارنامه کارکرد اعضای انجمن ما به روشنی هشدار می‌دهد، که بخش وسیعی از اعضا در دو سال گذشته بر صحنه نرفته اند و در سوگ عمر از دست رفته خانه نشین شده‌اند. تازه اعضا انجمن ما همه حرفه ای های بازیگری نیستند و این فرسودگی دامنه ای گسترده تر تا شهرستان دارد. اگر سیاست گذاران کلان فرهنگ و هنر این ملک گوشه چشمی به هنر در بخش نمایش داشته باشند، و رشد و بالندگی این پدیده مقدس را همسان تمامی مقدسات، آموزشی، روانی، تاریخی به حساب بیاورند، و احساس وظیفه ای کم و کوچک به بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها، سمینارها و گپ و گفت‌های رسانه‌ها بکنند، درمی یابند که تراژدی تئاتر کشور در این سی سال روز از پی روز ژرف تر شده است.

در این بیانیه می‌خوانیم: به انجام رسیدن و تصویب قرارداد تیپ و آئین‌نامه‌های پیوست آن که با همراهی و حسن نظر مدیریت مرکز هنرهای نمایشی به دست آمد، بخشی از خواست های سی ساله ما بود که در بهبود شرایط حرفه ای ما نقشی گرهی ایفا میکند. و فکر می‌کردیم با اجرای دقیق آن روابط حاکم بین تولید کننده و سفارش دهنده را تا اندازه ای نظم و نسقی می دهد، هر هنرمندی به قراردادی در ازای کار خویش می رسد و امنیت شغلی جایگاهی پیدا می کند، و فرا رفت دستمزدها، بخشی از خواست‌های صنفی را جامع عمل می‌پوشاند. اما از یک سو این قرارداد باید به تمام اجرا شود که در عمل چنین نشده! و باز به دلیل کمبود بودجه تئاتر در سطح کشور و عدم توجه سی ساله دولتمردان به توازن بین نیروهای مولد و بی توجهی به یکصد هزار هنرمند دانشگاه دیده و کارکشتگان تهران و شهرستان ها ـ که بودجه کوچک تئاتر حتی کفاف یک فصل سه ماهه آنان را نمی دهد، زخم‌های ژرف تری به تماشا گذاشته می‌شود.

در این نامه نوشته شده: بیگانگی متولیان مدیریتی در سطح کلان نسبت به تئاتر و بکار گرفتن همین بودجه اندک در بخش‌های تبلیغی ترویجی، که کمترین بازتاب را در پالایش فرهنگ و هنر و مشکلات اجتماعی دارد باعث شده است که مدیریت در شاخه هنرهای نمایشی دچار آشفته فکری های روز افزون بشود و از تقسیم عادلانه همین بودجه نیز باز بماند؛ افزون بر آنکه تمام انرژی و توان خویش را خرج همین مأموریت های تبلیغی ترویجی کرده و از دل دادن و دل باختن به حل معظلات و نارسائی های موجود سر بتابد. و در این میان، برخی مدیران کم تجربه میانی و رده بالای تئاتر، که گاه حوزه تحت اداره خود را حکومتی خودمختار می پندارند، با تصمیمات سلیقه ای، تبعیض آمیز و غیرکارشناسانه، زحمت و عزلت خانواده نجیب تئاتر را بیش از پیش می افزایند.

در بیانیه خانه تئاتر نوشته شده: از سوی دیگر، تمام توان مدیریت تئاتری صرف برگزاری جشنواره های متفاوت و گونه گون می شود و تئاتر آماتوری و غیرحرفه ای بودجه کم و کوچک تئاتر را می بلعد و کار را به آنجا می کشاند که تئاتر حرفه ای در چنبره ی این جشنواره ها اسیر می شود و گرایش مسلط تئاتر کشور به سوی مسابقه‌های بی سرانجام و شراع کشیدن به سوی تئاتر غرب و دست آوردهای نامأنوس آن برای کشورمان آغاز می شود. بخش عمده عزیز کردگان نزدیک به مدیریت‌های پیشین و امروز هدفشان فرستاده شدن به خارج از کشور است و اجرا در کرانه های مدیترانه که این البته اگر به عدالت و خوش فکری اجرا شود، باکی نیست و قابل احترام، ولی تئاتر ملی که می تواند جایگاه خویش را در تمامی کشورمان باز کند و دلبستگی فرهنگی و روحی و روانی مردم را پاسخ گو باشد، و نیاز ملی را به این هنر در شهرستانها و استانها بر انگیزد، از یاد می رود تا آنجا که این معنی را بر ذهن بخشی از سیاستگذاران متبادر می سازد که " اصلا چه نیازی به تئاتر داریم؟!"

در این نامه آمده: اجرای جشنواره ها بودجه تبلیغاتی خود را دارد و اهداف خود را پی می گیرد و ارتباطی با تئاتر حرفه ای، که اندیشه ورز است و خردگرا و از هرگونه مفاهیم روزمرگی و مرثیه گری دوری می جوید، ندارد. چرا باید تئاتر حرفه ای و جایگاه رفیعش را در گروی شرکت در فلان جشنواره و یا حضور در بهمان آئین دانست؟! تصمیم مدیریت برای درهم آمیختن تئاتر حرفه ای با تئاترهای آماتور، تجربی ، تبلیغاتی و دستوری کار را به جائی می کشاند که گاه، از ره رسیده به مکتب نرفته‌ای ، دو زانو بر حریم استاد نانشسته ای مدعی شود و تیغ بر پیکر ارکان و آئین صدساله ی نمایش ما برکشد.

در بخش دیگری از بیانیه آمده: تصمیمات نسنجیده و تبعیض گرا، دل بستن به آمارهای کارشناسی نشده از سوی مدیریت‌های ناکارآزموده و دل ندادن به نظریات جمعی و شورائی، جایگاه تئاتر را به آنجا می‌کشاند که بزرگترین مجموعه تئاتری کشور، و پارکینگ و خیابان انحصاریش آنچنان در معرض تخریب و درهم ریزی قرار گیرد که فریاد تمامی فرهیختگان این ملک هم به جایی نرسد؛ و هنوز ندانیم که چه کسی و چه نهادی در حال خراب کردن سرای ما بر سر ماست.

ما برای سی امین بار در سی سال گذشته برخواست‌های کلان جامعه تئاتری تأکید می ورزیم و هشدار می‌دهیم که هرچه زودتر به این مسائل گرهی بپردازیم باز هم دیر است: سازمان مستقل تئاتر کشور بنا و بودجه روشن و مشخص آن تأمین شود. مدیریت های هنری با نظریه و مشورت جامعه هنری و در نظر گرفتن سهم شوراها و صنوف در آن انتخاب شود. شگردها و شیوه های ممیزی در میدان تئاتر کنار برود و قانونمداری جای آن را بگیرد؛ تا سرنوشت یک گروه در گرو سلیقه فردی قرار نگیرد. حقوق صنفی، امنیت شغلی، احترام به دست آوردهای حرفه ای و رشد و توسعه تئاتر در نظر گرفته شود. بودجه تئاتر کشور تنها و تنها خرج تولید تئاتر و ارکان آن شود و به نیروی بازدارنده اعتلای تئاتر تبدیل نگردد. مدیران محترم به تأمین معشیت ، تولید کار، حذف بیکاری و تأمین مسکن در جامعه تئاتری دل بسپارند.

بدیهی است که مثل همیشه، انجمن ما در به سامان رسیدن این خواست ها از هیچ مشورت و یاری دریغ نخواهد کرد.

