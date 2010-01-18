40 درصد از مدارس کردستان تخریبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علاالدین محسنی ظهر دوشنبه در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح مطالعاتی مقاوم سازی در کلیه واحدهای آموزشی استان مشخص شد که حدود 40 درصد از مدارس کردستان تخریبی می باشند.

وی ادامه داد: طرح مطالعاتی مقاوم سازی واحدهای آموزشی در استان کردستان به مدت دو سال و با استفاده از مجربترین کارشناسان و افراد صاحب نظر اجرا گردید، که در این طرح وضعیت ساختمان دو هزار و 522 مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و در پایان مشخص شد که ساختمان هزار 193 مدرسه تخریبی و غیرقابل استفاده است که باید در کوتاهترین زمان ممکن تخریب و دوباره ساخته شوند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مدارس استان کردستان قدیمی و بیش از 25 سال عمر دارند، بنابراین اجرای این طرح بسیار مهم و امیدواریم که با تامین به موقع اعتبار بتوانیم طی پروسه زمانی مشخصی نسبت به تخریب و باسازی این تعداد مدارس اقدام نمائیم.

محسنی در ادامه با اشاره به دیگر نتایج مطالعات صورت گرفته در استان کردستان بیان داشت: همچنین بر اساس بخش دیگری از نتایج مشخ شد که هزار و 329 مدرسه نیز نیازمند اجرای طرح مقاوم سازی هستند و در حال حاضر تمامی مراحل مطالعاتی آنها انجام شده و نقشه های مربوطه هم برای عملیات اجرایی تهیه شده است.

وی گفت: در حال حاضر میزان اعتباری که برای بحث مقام سازی واحدهای آموزشی در استان کردستان اختصاص داده شده کافی نیسست که امیدواریم با تلاش مسئولان و همچنین نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی سهم اعتبارات این طرح در بودجه سال آینده با افزایش چشم گیری مواجه شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان در پایان عنوان کرد: برای تخریب و بازسازی مدارس استان کردستان مبلغی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که امیدواریم این مبلغ در طی حداقل مدت زمان چهار سال به این مهم اختصاص داده شود.

بعد از پایان این جلسه نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره به همراه مسئولان نوسازی مدارس استان از اجرای طرح مقاوم سازی دبستان دخترانه شاهد سنندج بازدید کردند.