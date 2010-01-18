عملکرد موفق شهرداری تهران برخی را ناراحت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین نژاد افزود: در ایام اخیر و هر چه به روز بهره برداری تونل توحید نزدیک می شویم شاهد انواع خبرسازیها علیه شهرداری تهران هستیم. این در حالی است که در چنین شرایطی این خبرها جز مشوش کردن ذهن مردم خاصیت و کارکرد دیگری ندارد.

وی افزود: شهرداری تهران عملکرد بسیار خوبی در تونل توحید داشته و گام بزرگی را برای حل یکی از مشکلات ترافیکی تهران برداشته است. لذا این موضوع باید باعث خوشحالی همه همراه باشد نه این که عده ای بیایند و در آستانه بهره برداری از آن دست به تخریب همه اقدامات شهرداری بزنند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید بر اینکه اگر رسانه ها یا افرادی اطلاعاتی خاص درباره تونل توحید یا دیگر برنامه های شهرداری دارند ما حاضر به بررسی آنها هستیم گفت: اینها هیچگاه نمی آیند اطلاعات را به مراجعی همچون کمیسیون عمران مجلس - که همه اعضای آن از متخصصین موضوعات شهری هستند- ارائه کنند بلکه در رسانه ها خبرسازی کرده و اخبار را به گونه ای که باعث تشویش ذهن مردم شود ارائه می کنند.

حسین نژاد همچنین به بحث احتمال بررسی آلودگی هوا در دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: در مسایل و موضوعات پایتخت نهادهای بسیاری نقش دارند و اگر بررسی بخواهد روی این موضوع انجام گیرد باید عملکرد همه نهادهای ذیربط بررسی شود.

وی به برنامه هایی همچون معاینه فنی اجباری، گسترش حمل و نقل عمومی و... برای رفع معضل آلودگی هوای تهران که از سالها پیش مطرح بوده اشاره کرد و گفت : دادستانی بیاید و همه اینها را بررسی کند و اعلام هم بکند که چه نهادی در اجرای این برنامه ها کوتاهی داشته یا وظایفش را به درستی انجام نداده است.

حسین نژاد در پایان گفت: امیدواریم همه ما این مسئله را درک کنیم که مشکلات و مسایل تهران مشکل همه ماست و باید فکری اساسی برای حل آن داشته باشیم نه این که بیاییم و در کار شهرداری که با جان و دل تلاش می کند کارشکنی کنیم.