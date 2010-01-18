فراهم شدن زیرساختها شرط واگذاری بالگرد امداد به استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمد اسفندیاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود:سازمان امداد و نجات برای خریداری هر فروند بالگرد امداد 9 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بر این اساس تلاش می شود با جذب اعتبارات کافی زمینه برای افزایش تعداد بالگردهای امداد در کشور فراهم شود.

وی اضافه کرد: هم اینک 12 بالگرد در جمعیت هلال احمر ایران فعالیت دارند که این بالگردها به صورت شبکه ای در فعالیت های امدادی در مناطق مختلف کشورفعالیت کرده و پروازهای امدادی را در مناطقی که به کمک نیاز داشته باشند صورت خواهند داد که این موضوع نباید سبب ایجاد این انتظار شود که در همه استان ها بالگرد امداد تامین شود.

9 پایگاه امداد هوایی در کشور فعال است

اسفندیاری با بیان اینکه تا پایان سال گذشته تنها سه پایگاه امداد هوایی در کشور فعال بود، افزود: با تلاش صورت گرفته و تامین اعتبار صورت گرفته هم اینک 9 پایگاه امداد هوایی در کشور ایجاد شده است که بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته سازمان مدیریت بحران تلاش می شود در مناطقی از کشور که از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند نسبت به ایجاد پایگاه های جدید امداد هوایی اقدام شود.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اینکه هم اینک 210 پایگاه امداد و نجات جاده ای در کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد پایگاه های امداد و نجات جاده ای باید به هزار پایگاه افزایش یابد تا زمان حضور تیم های امدادی از لحظه اعلام حادثه تا رسیدن نیروی امدادی به محل به استانداردهای روز برسد.

وی اضافه کرد: هم اینک میانگین زمان رسیدگی امدادگران از لحظه اعلام حادثه به آنان تا زمان رسیدن به محل وقوع حادثه 15 دقیقه است که با افزایش تعداد پایگاه های امدادی این زمان به شدت کاهش خواهد یافت.

600 پایگاه ویژه نوروز علاوه بر پایگاههای موجود فعال می شوند

اسفندیاری با بیان اینکه در ایام نوروز برنامه ریزیهای جدی از سوی مسئولان جمعیت به منظور رسیدگی بیشتر به مردم در جاده ها در حال انجام است، بیان داشت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در ایام نوروز علاوه بر پایگاه های موجود در جاده های کشور بیش از 600 پایگاه دیگر برای ارائه خدمات امدادی و درمانی در محورهای ارتباطی کشور ایجاد خواهد شد.

دانشگاه علمی کاربردی نیروی متخصص امدادگر تربیت می کند

وی با اشاره به اینکه تمام فعالیتهای صورت گرفته در این سازمان به صورت داوطلبانه است، خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای سطح مهارت فعالان این بخش، دانشگاه جامع علمی و کاربردی هلال ایران نسبت به تربیت افراد متخصص در این بخش درحال اقدام است و در شهرهای اصفهان و تهران نیز شعبه های جدید این دانشگاه تا دهه فجر انقلاب اسلامی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور بر ضرورت حرفه ای شدن امدادگران در این سازمان تاکید کرد و گفت: بر اساس سیاستهای جدی این سازمان با خروج نیروهای قدیمی از سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور از نیروهای کارآزموده و تخصصی در انجام فعالیت ها بهره گرفته خواهد شد.