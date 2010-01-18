سید محمد کاظم سجادپور روز دوشنبه در سخنانی در نوزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس؛ چالش‌ها و ساز و کارهای منطقه‌ ای اظهار داشت: دولت‌های آمریکا در منطقه و خاورمیانه سه هدف امنیت خطوط نفت، حمایت از امنیت اسرائیل و پشتیبانی از دوستان آمریکایی در دنیای عرب را دنبال کردند.

وی ادامه داد: بوش به دنبال تغییر نظام‌های سیاسی بود، تغییر در کل منطقه و تغییر در نگرش مردم منطقه و در این راستا دختر دیک چنی تغییر در کتب درسی کشورهای عربی را هدایت می‌کرد و شاهد هستیم که وزیر خارجه دولت بوش در سال 2006 در جریان جنگ 33 روزه با توجه به بمباران هوایی اسرائیل اظهار کرد که این‌ها درد زایمان خاورمیانه جدید است.

سجادپور گفت: ساختارهای سنتی امنیتی آمریکا از جمله روابط دوجانبه نظامی و امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز مکانیزم‌های چندجانبه از جمله ابتکار استانبول ادامه خواهد یافت، بعد دیگر ساختارهای سنتی امنیتی آمریکا برجسته‌تر کردن خطر ایران است. آمریکا در کنار بحث‌هایی که مربوط به گفتگو با ایران دنبال می‌کند به تداوم طرح سنتی خطر ایران ادامه خواهد داد.

این استاد دانشگاه گفت: آمریکا به دنبال تغییر ژئوپلتیک در منطقه نیست، بلکه به دنبال مدیریت چالش‌های منطقه است. دولت اوباما تروریسم را خیلی بزرگ نمی داند و برای از بین بردن آن به دنبال تغییرژئوپلتیک منطقه نیست. دل‌مشغولی‌های جهانی آمریکا بیشتر است و شیوه مدیریتش درباره مسایل منطقه هنوز جواب نداده است.

وی افزود: قدرت‌های منطقه در شرایط کنونی در خلیج فارس فضای بیشتری برای ابتکار عمل دارند چرا که در آینده مسئله افغانستان و انتخابات مجدد ریاست جمهوری آمریکا در 2012 وقت اوباما را می گیرد.

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: سیاست خارجی اوباما تحت تاثیر واقعیت‌های منطقه و آنچه که واشنگتن بخواهد آن را طراحی کند است.