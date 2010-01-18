  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

علیشیری اعلام کرد:

پیشنهاد ایجاد بیمه‌های ورشکستگی / حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران

پیشنهاد ایجاد بیمه‌های ورشکستگی / حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران

در نشست مشترک مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه، ضمن اتخاذ راهکارهایی برای سه شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران، ایجاد بیمه‌های ورشکستگی برای بهبود شاخص پایان کسب و کار پیشنهاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد در حاشیه ملاقات با علی رازینی معاون توسعه قضایی قوه قضائیه اظهار داشت: دراین نشست سه شاخص مهم و تأثیرگذار لازم الاجرا شدن قراردادها، حمایت قضایی از سرمایه گذاران و شاخص پایان کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: آقای رازینی خواستار تشکیل کارگروه حرفه ای برای برطرف کردن مشکلات این سه شاخص شدند و تأکید کرد که در این میان باید از تجربیات اجرایی و قانونگذاری کشورهای موفق بهره برداری کرد.

علیشیری در ادامه افزود: نگاه مثبت و عمیق معاون حقوقی وقضایی قوه قضائیه به شاخص فضای کسب و کار امید بخش و گرم کننده بود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از پیشنهادات مطروحه در نشست توسط معاون حقوقی وقضایی قوه قضائیه، ایجاد بیمه های ورشکستگی برای بهبود شاخص پایان کسب و کار بوده است.

علیشیری در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد با اجرایی شدن موضوع بیمه ورشکستگی به همراه ساده سازی برخی از مواد قانون تجارت وآئین نامه دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تخصصی اقتصادی، بتوانیم شاهد جهش جدی در این خصوص باشیم.

بهبود فضای کسب و کار و شاخصهای آن مهمترین متغیر مؤثر بر فعالیتها و محیط اقتصادی کشور است و نشان از عزم موجود ملی برای حضور مؤثر کم هزینه و با زمان اندک برای بنگاه های اقتصادی است.

کد مطلب 1019527

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها