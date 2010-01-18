به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد در حاشیه ملاقات با علی رازینی معاون توسعه قضایی قوه قضائیه اظهار داشت: دراین نشست سه شاخص مهم و تأثیرگذار لازم الاجرا شدن قراردادها، حمایت قضایی از سرمایه گذاران و شاخص پایان کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: آقای رازینی خواستار تشکیل کارگروه حرفه ای برای برطرف کردن مشکلات این سه شاخص شدند و تأکید کرد که در این میان باید از تجربیات اجرایی و قانونگذاری کشورهای موفق بهره برداری کرد.

علیشیری در ادامه افزود: نگاه مثبت و عمیق معاون حقوقی وقضایی قوه قضائیه به شاخص فضای کسب و کار امید بخش و گرم کننده بود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از پیشنهادات مطروحه در نشست توسط معاون حقوقی وقضایی قوه قضائیه، ایجاد بیمه های ورشکستگی برای بهبود شاخص پایان کسب و کار بوده است.

علیشیری در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد با اجرایی شدن موضوع بیمه ورشکستگی به همراه ساده سازی برخی از مواد قانون تجارت وآئین نامه دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تخصصی اقتصادی، بتوانیم شاهد جهش جدی در این خصوص باشیم.

بهبود فضای کسب و کار و شاخصهای آن مهمترین متغیر مؤثر بر فعالیتها و محیط اقتصادی کشور است و نشان از عزم موجود ملی برای حضور مؤثر کم هزینه و با زمان اندک برای بنگاه های اقتصادی است.