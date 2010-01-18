به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون طرح و برنامه گمرک ایران در این مراسم با اعلام اینکه این ایزو ورژن بالاتری از استاندارد سازی بوده و در سال 2008 در گمرکات کشور در حال پیاده سازی است، افزود: گمرک انزلی در ممیزه ای مراقبتی موفق به اخذ این ایزو شده است.
رضا جمهوری افزود: رضایت مندی ارباب رجوع در گمرک انزلی از 100 رتبه 76 را دارد که در مقایسه با سایر گمرکات ایران از وضعیت خوبی برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به اینکه برای اجرای پروژههای تحول نیازمند روشهای نوین مدیریتی است، اظهارداشت: استقرار مدیریت کیفیت که معمولا در قالب روشهای مهم استاندارد سازی یعنی ایزو،EFQM و یا روشهای دیگر انجام می شود، در حال حاضر در دستور کار و هدف گذاری گمرک ایران است.
معاون گمرک ایران ادامه داد: استقرار مدیریت کیفیت مسیر تحول و توسعه را در گمرک تسریع می کند و بی شک بدون استاندارد سازی و استقرار مدیریت کیفیت قطعا در اجرای پروژههای با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با عنوان اینکه استقرار مدیریت کیفیت در واقع زیر ساخت و پیشنیاز اجرای پروژههای تحول در گمرک است، اظهار امیدواری کرد: با استقرار مدیریت کیفیت در هفت گمرک باقی مانده از 30 گمرک بتوان هدف گذاری که در ارتباط با استقرار مدیریت کیفیت در سال جاری شده، به اتمام برسد.
جمهوری گفت: در سال جاری 30 گمرک کشور برای اسقرار مدیریت کیفیت برنامه ریزی شده است که در طول تاریخ گمرک بی سابقه است یعنی بتوان 30 گمرک را در یک سال استقرار مدیریت کیفیت داد.
وی بیان داشت: اسقرار مدیریت کیفیت با رفع معایب، اشکلات، اصلاح رویه ها و بهبود رویه ها متناسب با استاندارد های جهانی صورت می گیرد.
معاون گمرک ایران گفت: گمرکی که در اخذ گواینامه ایزو و استقرار مدیریت کیفیت در هریک از شقوق موفق به استقرار مدیریت کیفیت و استقرار مدیریت نوین شود، این گمرک خود را با خیلی از استاندارد ها تطبیق داده است.
وی ادامه داد: بنابراین از پیامدهای استقرار مدیریت کیفیت آمادگی گمرک، افزایش توانمندی و ظرفیت سازی برای گمرک که بتواند به برنامه های توسعه مند و تحول خود بهتر عمل کند.
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