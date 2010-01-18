به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون طرح و برنامه گمرک ایران در این مراسم با اعلام اینکه این ایزو ورژن بالاتری از استاندارد سازی بوده و در سال 2008 در گمرکات کشور در حال پیاده سازی است، افزود: گمرک انزلی در ممیزه ای مراقبتی موفق به اخذ این ایزو شده است.

رضا جمهوری افزود: رضایت مندی ارباب رجوع در گمرک انزلی از 100 رتبه 76 را دارد که در مقایسه با سایر گمرکات ایران از وضعیت خوبی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای اجرای پروژههای تحول نیازمند روشهای نوین مدیریتی است، اظهارداشت: استقرار مدیریت کیفیت که معمولا در قالب روشهای مهم استاندارد سازی یعنی ایزو،