47 کشته و زخمی در ناآرامی های کابل/ کرزای مدعی برقراری حالت عادی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 38 نفر دیگر در جریان درگیری های امروز کابل، "حامد کرزای" ساعتی پیش از برقراری حالت عادی در این شهر خبر داد.

چهار نفر از این کشته شده ها از عوامل انتحاری عملیات امروز هستند.

بر اساس این گزارش، صبح امروز 20 نفر از عاملان انتحاری با نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری افغانستان قصد ورود به این محل را داشتند که با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شدند.

پس از آن وقوع چند انفجار در کابل و درگیری مسلحانه میان عوامل انتحاری و نیروهای امنیتی افغانستان در کابل گزارش شد .

در همین رابطه ساعاتی پس از وقوع این حمله، طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت.