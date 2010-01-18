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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

47 کشته و زخمی در ناآرامی های کابل/ کرزای مدعی برقراری حالت عادی شد

47 کشته و زخمی در ناآرامی های کابل/ کرزای مدعی برقراری حالت عادی شد

با وجود آنکه برخی گزارشهای خبری حکایت از ادامه اوضاع ناآرام در کابل دارد، رئیس جمهوری افغانستان از برقراری حالت عادی در پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 38 نفر دیگر در جریان درگیری های امروز کابل، "حامد کرزای" ساعتی پیش از برقراری حالت عادی در این شهر خبر داد.

چهار نفر از این کشته شده ها از عوامل انتحاری عملیات امروز هستند.

بر اساس این گزارش، صبح امروز 20 نفر از عاملان انتحاری با نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری افغانستان قصد ورود به این محل را داشتند که با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شدند.

پس از آن وقوع چند انفجار در کابل و درگیری مسلحانه میان عوامل انتحاری و نیروهای امنیتی افغانستان در کابل گزارش شد .

در همین رابطه ساعاتی پس از وقوع این حمله، طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت.  

کد مطلب 1019531

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