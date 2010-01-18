۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

کارگاه‌ها و سمینارهای پژوهشی هنر برگزار می‌شوند

همایش‌ها و کارگاه‌هایی چون: «نظریه­ها و نقدهای اسطوره­ای»، «نظریه­ها و رویکردهای نقد هنرهای تجسمی»، «شناخت منابع مکتوب موسیقی ایران» و «کارگاه تدبّر در مفهوم زیبایی در قرآن کریم» با حضور استادان و محققان در پژوهشکده هنر برگزار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استادانی چون بهمن نامورمطلق، حمید کشمیر شکن، غلامرضا اسلامی، آزیتا ساعدی، بابک خضرایی، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی و حبیب­الله فلاح­نژاد در این سلسله کارگاه‌ها و سمینارها حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان می­توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهــران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی (ره)، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره 29، مراجعه و  یا با شماره تلفن­های 2- 66956190 تماس بگیرند.

مهلت ثبت نام کارگاه‌های فوق از 20 تا 30 دی­ماه و تاریخ شروع کلاس‌ها 17 بهمن­ماه است.

به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با دانشجویان، پژوهشگرانی است که در مهلت یاد شده ثبت‌نام کنند. 

