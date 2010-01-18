به گزارش خبرگزاری مهر، استادانی چون بهمن نامورمطلق، حمید کشمیر شکن، غلامرضا اسلامی، آزیتا ساعدی، بابک خضرایی، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی و حبیبالله فلاحنژاد در این سلسله کارگاهها و سمینارها حضور خواهند داشت.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهــران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی (ره)، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره 29، مراجعه و یا با شماره تلفنهای 2- 66956190 تماس بگیرند.
مهلت ثبت نام کارگاههای فوق از 20 تا 30 دیماه و تاریخ شروع کلاسها 17 بهمنماه است.
به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با دانشجویان، پژوهشگرانی است که در مهلت یاد شده ثبتنام کنند.
نظر شما