به گزارش خبرنگار مهر در اراک، وزیر راه و ترابری ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح دو طرح راه و ترابری در شهرستان شازند در استان مرکزی در جمع خبرنگاران افزود: برای تسریع در روند اجرای طرح های حوزه راه و ترابری در مناطق مختلف کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با تامین کردن اعتبار مورد نیاز برای این وزارتخانه با تصوب قوانین و مقررات مناسب به گونه ای عمل کنند که دولت بتواند با دریافت اعتبار کافی با کمک استانداری ها زمینه را برای اجرای سریعتر طرح های راه و ترابری فراهم کنند.

بهبهانی با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح های دور اول سفر دولت در حوزه راه و ترابری بیان داشت: بر اساس آخرین آمارهای موجود طرح های مصوب دولت در حوزه راه و ترابری بین 70 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که انتظار می رود با توجه مجلس و دولت به این بخش به زودی بسیاری از این طرح ها به بهره برداری برسد.

وزیر راه و ترابری با اشاره به مصوبه دولت در استان مرکزی مبنی بر ایجاد راه ارتباطی آسفالته برای تمام روستاهای بالای 60 خانوار در این استان گفت: با توجه به نگاه دولت مبنی بر محرومیت زدایی از مناطق مختلف و روستاها این مصوبه استانی به کل کشور تعمیم داده شده است و مقرر شده تمام روسناهای بالای 60 خانوار کشور دارای راه روستایی آسفالته شوند که در این راستا برای اجرای این مصوبه عزم ملی همه بخش ها و همکاری دستگاه ها با راه و ترابری ضروری است.