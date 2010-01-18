فهرست اعلام پژوهشگران معاصر ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،"پژوهشگران معاصر ایران" مجموعه‌ای 14 جلدی حاصل 25 سال کار و تحقیق مستمر مولف و پژوهشگر آن است که به شیوه‌ای مستند به تحلیل و بررسى احوال و آثار سى‏وچهار تن از پژوهشگران معاصرى که اکنون در میان ما نیستند پرداخته‏ و اطلاعات دقیق و جامعى را درباره کار و کارنامه آنها به‏دست مى‏دهد.

ترتیب شخصیتهاى متن براساس تاریخ تولد آنها است که مبنا محمد قزوینى (متولد 1256 شمسى) بنیانگذار تحقیقات علمى در ایران و آخرین شخصیت احمد تفضلى (متولد 1316 شمسى) در نظر گرفته شده‏اند.

یکى از ویژگیهاى مهمِ کتاب "پژوهشگران معاصر ایران" توضیح درباره نامهاى خاص موجود در متنِ شخصیت اصلى است؛ اعم از اشخاص، مؤسسات و ... که در بخش یادداشتهاى هر شخصیت به تفصیل درباره آنها بحث شده‌است که مجموع یادداشتها در این مجموعه، خود دانشنامه گسترده‏اى را تشکیل مى‏دهد.

شیوه تدوین این سیزده جلد به گونه‏اى است که هر کتاب ماهیتى مستقل دارد و مخاطبان مى‏توانند بى‏توجه به جلدهاى قبل یا بعد به مطالعه جلد و شخصیت مورد نظر خود بپردازند.

جلد چهاردهم این مجموعه که در واقع فهرست اعلام است و اعلام تمامی سیزده جلد پیش از خود را در برمی‌گیرد در 361 صفحه و به قیمت 7000 تومان راهی بازار کتاب شده‌است.

