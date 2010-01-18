فهرست اعلام پژوهشگران معاصر ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،"پژوهشگران معاصر ایران" مجموعهای 14 جلدی حاصل 25 سال کار و تحقیق مستمر مولف و پژوهشگر آن است که به شیوهای مستند به تحلیل و بررسى احوال و آثار سىوچهار تن از پژوهشگران معاصرى که اکنون در میان ما نیستند پرداخته و اطلاعات دقیق و جامعى را درباره کار و کارنامه آنها بهدست مىدهد.
ترتیب شخصیتهاى متن براساس تاریخ تولد آنها است که مبنا محمد قزوینى (متولد 1256 شمسى) بنیانگذار تحقیقات علمى در ایران و آخرین شخصیت احمد تفضلى (متولد 1316 شمسى) در نظر گرفته شدهاند.
یکى از ویژگیهاى مهمِ کتاب "پژوهشگران معاصر ایران" توضیح درباره نامهاى خاص موجود در متنِ شخصیت اصلى است؛ اعم از اشخاص، مؤسسات و ... که در بخش یادداشتهاى هر شخصیت به تفصیل درباره آنها بحث شدهاست که مجموع یادداشتها در این مجموعه، خود دانشنامه گستردهاى را تشکیل مىدهد.
شیوه تدوین این سیزده جلد به گونهاى است که هر کتاب ماهیتى مستقل دارد و مخاطبان مىتوانند بىتوجه به جلدهاى قبل یا بعد به مطالعه جلد و شخصیت مورد نظر خود بپردازند.
جلد چهاردهم این مجموعه که در واقع فهرست اعلام است و اعلام تمامی سیزده جلد پیش از خود را در برمیگیرد در 361 صفحه و به قیمت 7000 تومان راهی بازار کتاب شدهاست.
