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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

"طاووس‌های بی‌پر" اکران عمومی می‌شود

"طاووس‌های بی‌پر" اکران عمومی می‌شود

قرار داد اکران عمومی فیلم سینمایی"طاووس‌های بی‌پر" به کارگردانی جواد مزد‌آبادی در جلسه امروز شورای صنفی نمایش ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "حلقه‌های ازدواج" به کارگردانی شاهین باباپور از چهارشنبه این هفته 30 دی‌ماه جایگزین فیلم "شوریده" در گروه استقلال می‌شود. البته نمایش این فیلم از هفته گذشته در سالن‌های زیر گروه آغاز شده بود.

همچنین فیلم "طاووس‌های بی‌پر" بعد از جشنواره در طرح نگاهی دیگر اکران می‌شود. این فیلم که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده نخستین تجربه عرب‌نیا به عنوان بازیگردان است. آهو خردمند، حمیدرضا هدایتی، خسرو احمدی و آناهیتا افشار دیگر بازیگران "طاووس‌های بی‌پر" هستند که در ورامین فیلمبرداری شده و داستان زنی است که با از دست دادن شوهرش دچار مشکل می‌شود.

از دیگر عوامل تولید فیلم می‌توان به فیلمنامه‌نویسان: سعید نعمت‌الله و مزدآبادی، فیلمبردار: هومن بهمنش، طراح صحنه و لباس: شهریار کلهر، صدابردار: مجتبی برهانی‌زاده و طراح چهره‌پردازی: بابک شعاعی اشاره کرد.

کد مطلب 1019542

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