موفقیت نمایندگان سینمای سوئد در جشنواره پالم اسپرینگز

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد در بخش فیلم‌های مستند نیز فیلم "خطرناک ترین مرد آمریکا: دنیل الزبرگ و اسناد پنتاگون" به کارگردانی جودیت الریخ و ریک گلد اسمیت برنده جایزه مستند برگزیده تماشاگران شد.

جایزه ویژه فدراسیون منتقدان نیز به فیلم سوئدی "بی‌اراده" ساخته روبن اوستلاند اهدا شد. "بی‌اراده" نماینده سینمای سوئد در رقابت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان نیز هست. جایزه‌های ویژه بازیگری فدراسیون جهانی منتقدان نیز به جورج اوواشویلی برای فیلم "ساحل دیگر" و آن دوروال برای "من مادرم را کشتم" تعلق گرفت.

دو جایزه ویژه هیئت داوران نیز به فیلم های "ملکه بازیگر" ساخته کارولین بوتارو محصول فرانسه و "سامسون و دلیله" ساخته وارویک تورنتون از استرالیا تعلق گرفت. فیلم "نامه هایی به پدر ژاکوب"ساخته کلاوس هارو محصول فنلاند هم برنده جایزه سینمای بدون مرز شد.

بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم پالم اسپرینگز از 5 ژانویه آغاز شد و دیروز پایان رسید.